ABD Senatosu'nda Pompeo'yu 'Erdoğan'la terlettiler

Trump'ın görevden aldığı Tillerson'ın yerine Dışişleri Bakanı olarak aday gösterdiği CIA Başkanı Mike Pompeo, Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda senatörlerin sorularını yanıtladı.

Komisyonun Demokrat üyesi Bob Menendez, Dışişleri Bakanı adayı Pompeo'ya; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İranCumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Cumhurbaşkanı VladimirPutin'in Suriye konulu bir toplantı sonrası birlikte çektirdikleri fotoğrafı sordu.

"BU FOTOĞRAFTA YANLIŞ OLAN ŞEY NE?"

Menendez oturumda, üzerinde "Suriye'nin geleceğini tartışmak için kimler buluşuyor" yazılı fotoğrafı Pompero'ya göstererek, "Bu fotoğraf 4 Nisan'da çekildi. Bu fotoğrafta yanlış olanın ne olduğunu bana söyleyebilir misiniz" diye sordu.

"SIRTIMIZI DAYADIĞIMIZ YPG'YE SALDIRAN TÜRKİYE BU FOTOĞRAFTA! AMA ABD YOK!"

Pompeo'nun "Senatör, bana yardım etmeniz gerekecek. Bu fotoğrafı ya da buna benzeyen bir fotoğrafı daha önce gördüm" sözleri üzerine Menendez, "Yanlış olan şey, ABD orada değil. Yanlış olan, İran; Rusya ve Türkiye ki sözde bizim NATO müttefikimiz, yaptırım kurallarına aykırı olarak, Rusya'dan S-400 füzeleri alan Türkiye. Bizim müttefikimiz olan Türkiye, DEAŞ'ı yenmek için sırtımızı dayadığımız YPG'ye saldıran Türkiye. Bu üç lider Suriye'nin geleceğini konuşmak için görüşüyor ancak fotoğrafta ABD yok. Bu görüşmenin Suriye'nin geleceğini nasıl etkileyebileceğini biliyor musunuz?" diye konuştu.

POMPEO: TÜRKİYE'NİN AFRİN'E GİRMESİ İŞLERİ KARIŞTIRDI

Pompeo soruya yanıt olarak "Bu görüşmelerin parçası olabiliriz" dedi ve Türkiye'nin Afrin'e girmesinin durumu daha karışık hale getirdiğini vurguladı. Pompeo, güçlü bir diplomatik çaba ile bu görüşmelerde yer alabileceklerini, doğru olanın da bu olduğunu söyledi.