ABD dergisi yazdı! Darbeyi Türkiye önledi

Katar’da Körfez krizinin başladığı ilk gün olan 5 Haziran’da Emir Şeyh Temim’in sarayında yaşanan sıcak saatlerde Türkiye’nin kritik bir rol üstlenerek darbeye engel olduğu, The New Yorker dergisinde bir makaleye konu oldu.

Bir Suudi Prensin Orta Doğu'yu Yeniden İnşa Etme Macerası" başlıklı makalede eski bir ABD'li diplomatın ifadelerine yer veren Dexter Filkins, Türkiye'nin Katar'da darbe komplosuna karşı asker gönderdiğini yazdı. The New Yorker'a konuşan ABD'li diplomat, Türk hükümetinin ilave askeri birlik sevk ettiğini söyledi TÜRK BİRLİKLERİ ERKEN DAVRANDI Gerçek Hayat, 25 Aralık 2017 tarihli sayısında darbeyi Türkiye'nin önlediğini ortaya çıkarmıştı. Mehmet Acet, dergideki yazısında, "5 Haziran gecesi, Katar’a yakın bölgelerde görev yapan 200’e yakın özel eğitimli Türk birliği Ankara’dan gelen emirle harekete geçmişti. O sırada Suudi Arabistan ve BAE’ye ait özel eğitimli timler aynı hedef için harekete geçmek üzereydi. Erken davranan Türk birlikleri oldu" ifadelerini kullanmıştı.