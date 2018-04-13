FETÖ'cülerin yeni programı ortaya çıktı!

FETÖ üyelerinin, "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu görünümlü yeni bir kripto grafik haberleşme programı kullandığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı örgüt mensuplarının, cep telefonlarına indirilebilen ''2048 Fun and Relaxing Puzzle Game'' oyunu görünümlü yeni bir kriptografik haberleşme programını kullandığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasında yer alan ve örgüte mensup bazı askerlerden sorumlu Engin kod adlı E.K'den ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital delillerde önemli bir bulguya rastlanıldı.

YENİ HABERLEŞME PROGRAMI

Dijital delillerin incelemesi sonucunda, aralarında ByLock gibi birçok şifreli haberleşme programı kullanan örgüt mensuplarının, yeni bir kriptografik haberleşme programı daha kullandığı belirlendi.

Savcılık, bazı örgüt mensuplarınca Andorid ve İOS işletim sistemlerinin kurulu bulunduğu cep telefonlarına ''2048 Fun and Relaxing Puzzle Game'' oyunu görünümlü yeni kriptografik haberleşme programını indirilerek kullanıldığını tespit etti.

Bu arada, E.K'nin yakalanana kadar bir devlet okulunda öğretmenlik yaptığı, ayrıca ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

Savcılığın konuyla ilgili soruşturması sürüyor.

34 İLDE OPERASYON

Konya merkezli 34 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 70 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

BİR OPERASYON DA DENİZ KUVVETLERİ YAPILANMASINA

FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

'BAHÇIVAN'I YAKALANDI

Adana'da FETÖ'nün gaybubet evine yapılan ve 6 kişinin gözaltına alındığı olayda zanlıların üst düzey 'askeri imam' olduğu, aralarında bir kişinin terörist başı Gülen tarafından "iyi seçim yapan" anlamına gelen "bahçıvan" olarak isimlendirildiği öğrenildi.