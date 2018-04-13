Aklı sıra ortalığı karıştıracaktı! Sinsi oyun bozuldu

Somali, ülkedeki yıkıcı silahlı grupları finanse eden BAE ile güvenlik ilişkisini keserek 2014’te imzaladığı askeri eğitim anlaşmasını iptal etti.

BAE’nin eğittiği askerler, birliklere dağıtılıyor. Bu askerler silah arkadaşlarıyla anlaşmazlık çıkararak sıcak çatışmalara da giriyordu.



Ortadoğu ve Afrika'da kirli vekalet savaşları yürüten BAE'nin Somaliordusu üzerindeki nüfuzu kırılıyor. Somali hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Somali askerlerini eğitime ve maaşlarını ödeme iznini iptal etti. Somali Savunma Bakanı Mohamed Mursal Sheikh Abdurrahman, Somali Ulusal Haber Ajansına (SONNA) yaptığı açıklamada, "Hükümet olarak General Golden Kampı'nda eğittiği Somalili askerler de dahil Somali ordusundaki tüm askerlerin maaş ödemesini biz gerçekleştirceğiz. BAE'nin eğittiği askerler ise ordu içerisindeki farklı birimlere dağıtılacak" diye konuştu.

MERKEZ BANKASINA NAKLEDİLDİ

Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nda Dubai'den gelen uçak içerisinde ülkeye gizlice sokulmaya çalışılan paranın Somali'de kime ya da nereye ulaştırılmak üzere getirildiğinin araştırılıyor. İstihbarat birimlerince el konulan paranın detaylı soruşturma için Somali Merkez Bankasına nakledildiği ifade edildi. BAE paranın Somalili askerlerin maaşlarını ödemek için gönderildiğini iddia etmişti.

DUBAİ ŞİRKETİ KOVULDU

Somali Federal Meclisinde, 12 Mart'taki oylamada, özerk Somaliland ve Etiyopya yetkilileriyle Berbera Limanı'nın işletilmesine ilişkin anlaşma yapan Dubai merkezli DP World şirketinin ülkedeki tüm çalışmalarının yasaklandı. Kararda, DP World şirketinin söz konusu 3 limanın işletmesiyle ilgili yaptığı anlaşmanın anayasaya aykırı olduğu, ülkenin birliği ve bağımsızlığına karşı tehdit teşkil ettiği, bu yüzden geçersiz sayıldığı duyurulmuştu.

EĞİTTİĞİ ASKERLER SİLAH ÇEKİYORDU



Somali ordusu içerisinde BAE’nin eğittiği askerlerle ordu içerisindeki diğer askerler arasında uzun süredir çeşitli anlaşmazlıklar yüzünden karşılıklı silahlı çatışmalar yaşanıyordu. Somali ve BAE, Kasım 2014’te Somalili askerlerin eğitimi ve maaşların ödenmesi dahil olmak üzere askeri iş birliği konusunda bir anlaşma imzalamıştı.

SİLAHLI GRUPLARA PARA AKITTI

BAE, eğitim adı altında Somali ordusuna sızarken ülkedeki silahlı ve silahsız yıkıcı gruplara da para akıtıyor. Somali’de, Pazar günü BAE’den gelen uçakta ülkeye yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılan 9,6 milyon dolar nakit para yakalanmıştı.