13 Nisan 2018 Cuma28 Recep 1439
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Milli'den skandal iddia! Türkiye domuz eti mi ithal ediyor?

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Milli'den skandal iddia! Türkiye domuz eti mi ithal ediyor?
Saadet Partisi'ne yakınlığı ile bilinen Milli Gazete "Türkiye resmen domuz eti ithal ediyor... İşte belgeler..." başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmen domuz, at, eşek etleri ithal ettiği gündemde getirdi.. İşte o haber..
Milli'den skandal iddia! Türkiye domuz eti mi ithal ediyor? Milli'den skandal iddia! Türkiye domuz eti mi ithal ediyor? Milli'den skandal iddia! Türkiye domuz eti mi ithal ediyor?

Türkiye'nin Bakanlar Kurulu'nun kararıyla ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmen domuz, at, eşek etleri ithal edildiğiyle ilgili çeşitli belgeler paylaşıldı. 

 

Türkiye'nin Bakanlar Kurulu'nun kararıyla  “Kanserojen şeker” diye olarak da bilinen Nişasta bazlı şeker ürünleri (NBŞ) fruktoz, glikoz ve domuz, at, eşek etleri ithal edeceği öğrenildi

Bosna Hersek'ten gümrük vergisi olmaksızın ithal edilecek bu ürünler  05/03/2018 tarihli Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da imzalandıktan sonra, dün 30388 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlülüğe girdi.

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GÜMRÜK DUVARLARI KALDIRILDI

Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak, 2018 yılında Bosna Hersek'ten vergisiz tarım ve hayvan ürünleri, tarifeli kontenjanla ithal edilecek.

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Bosna Hersek'ten bu yıl ithal edilecek 20 bin ton NBŞ için gümrük duvarları tamamen kaldırılırken, NBŞ ile birlikte yaygın olarak kullanılan ve sağlığa zararlı olduğu uyarıları yapılan suni balın ithalatının önünün açılması da dikkat çekti.

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Milli Gazete

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