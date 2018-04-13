13 Nisan 2018 Cuma28 Recep 1439
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Demirtaş'a övgüler yağdırdı! Skandal sözler

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu Demirtaş'a 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan yargılanan Selahaattin Demirtaş'a övgüler yağdırdı. Erdoğdu 'Demirtaş terörü bitirmek istiyordu' dedi.
Demirtaş'a övgüler yağdırdı! Skandal sözler
Demirtaş'a övgüler yağdırdı! Skandal sözler Demirtaş'a övgüler yağdırdı! Skandal sözler Demirtaş'a övgüler yağdırdı! Skandal sözler

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan yargılanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yine övgüler yağdırdı. Daha önce akla ziyan ifadelerle Demirtaş'ın barış için çabaladığını söyleyen Erdoğdu, bu kez de ''Demirtaş terörü bitirmek istiyor'' diyerek, dinleyenleri hayrete düşürdü. 

"TERÖRÜ BİTİRME ÇABASI YÜZÜNDEN İÇERİDE"

Bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Erdoğdu, "Demirtaş'ın terörü bitirme çabasını ve samimiyetini ben kendi adıma gördüğümü ve hissettiğimi düşünüyorum. O şiddet bitsin diye bir çaba gösterdiğini ve samimi bir adam olduğunu düşünüyorum. Samimi çabası yüzünden, terörü bitirme çabası yüzünden içeride olabilir” dedi.

Erdoğdu, toplumun aklı ile dalga geçercesine terör örgütü PKK/KCK ile birlikte el ele kol kola yürüyen Demirtaş'ı terör karşıtı, barış elçisi ilan etti.

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