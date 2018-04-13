İki hafta sürecek! Gemiler ulaşmadan kimse harekete geçmez

Doğu Guta’daki kimyasal saldırının ardından Suriye’yi vurmayı planlayan ABD’nin savaş gemileri bölgeye gelmeden harekete geçmeyeceği belirtiliyor. Buna göre, kapsamlı bir operasyon 15 günden önce zor.

Doğu Guta’daki kimyasal saldırının ardından Suriye’yi vurmayı planlayan ABD’nin savaş gemileri bölgeye gelmeden harekete geçmeyeceği belirtiliyor. Buna göre, kapsamlı bir operasyon 15 günden önce zor.

İKİ HAFTA SÜRECEK

ABD ile Rusya arasında Suriye restleşmesi sürerken, sahada ise iki hafta süreceği tahmin edilen bir bekleme süreci başladı.

ABD’nin, Akdeniz’e gönderdiği gemiler bölgeye ulaşmadan Suriye’de istediği hedefleri vuramayacağı değerlendirmesi yapılıyor. Gemilerin bölgeye ulaşma süresinin de 15 günü bulabileceği belirtiliyor.

ÖSO İDDİALARI YALANLANDI

ABD’nin Suriye’de rejime ait bölgeleri vurması halinde ÖSO’nun yeniden savaşacağı yönündeki iddiaların gerçekçi olmadığını belirten kaynaklar, muhaliflerin böyle bir savaşı yürütebilecek durumda olmadığını bildirdi.

Suriye’de tarafların silahsız mücadele dönemine girerken ABD’nin bu hamlesinin yeniden bir belirsizlik ortamına neden olacağını belirten kaynaklar, Türkiye’nin sahada hazırlıklarını buna göre yaptığını ifade etti.