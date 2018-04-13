13 Nisan 2018 Cuma28 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:51Güneş 06:22Öğle 13:11İkindi 16:51Akşam 19:48Yatsı 21:13
    • 22°C Adana
    • 23°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 109.774 -0.42
  • Altın: 176,308 -0.04
  • Dolar: 4,0860 -0.22
  • Euro: 5,0394 -0.24

İki hafta sürecek! Gemiler ulaşmadan kimse harekete geçmez

»
Doğu Guta’daki kimyasal saldırının ardından Suriye’yi vurmayı planlayan ABD’nin savaş gemileri bölgeye gelmeden harekete geçmeyeceği belirtiliyor. Buna göre, kapsamlı bir operasyon 15 günden önce zor.
İki hafta sürecek! Gemiler ulaşmadan kimse harekete geçmez
İki hafta sürecek! Gemiler ulaşmadan kimse harekete geçmez İki hafta sürecek! Gemiler ulaşmadan kimse harekete geçmez İki hafta sürecek! Gemiler ulaşmadan kimse harekete geçmez

Doğu Guta’daki kimyasal saldırının ardından Suriye’yi vurmayı planlayan ABD’nin savaş gemileri bölgeye gelmeden harekete geçmeyeceği belirtiliyor. Buna göre, kapsamlı bir operasyon 15 günden önce zor.

İKİ HAFTA SÜRECEK

ABD ile Rusya arasında Suriye restleşmesi sürerken, sahada ise iki hafta süreceği tahmin edilen bir bekleme süreci başladı.

ABD’nin, Akdeniz’e gönderdiği gemiler bölgeye ulaşmadan Suriye’de istediği hedefleri vuramayacağı değerlendirmesi yapılıyor. Gemilerin bölgeye ulaşma süresinin de 15 günü bulabileceği belirtiliyor.

ÖSO İDDİALARI YALANLANDI

ABD’nin Suriye’de rejime ait bölgeleri vurması halinde ÖSO’nun yeniden savaşacağı yönündeki iddiaların gerçekçi olmadığını belirten kaynaklar, muhaliflerin böyle bir savaşı yürütebilecek durumda olmadığını bildirdi.

Suriye’de tarafların silahsız mücadele dönemine girerken ABD’nin bu hamlesinin yeniden bir belirsizlik ortamına neden olacağını belirten kaynaklar, Türkiye’nin sahada hazırlıklarını buna göre yaptığını ifade etti. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İki hafta sürecek! Gemiler ulaşmadan kimse harekete geçmezİki hafta sürecek! Gemiler ulaşmadan kimse harekete geçmezDoğu Guta’daki kimyasal saldırının ardından Suriye’yi vurmayı planlayan ABD’nin savaş gemileri bölgeye gelmeden harekete geçmeyeceği belirtiliyor. Buna göre, kapsamlı bir operasyon 15 günden önce zor.
Gizli toplantı duyulunca iş açığa çıktı! Savaşmamak için anlaştılarGizli toplantı duyulunca iş açığa çıktı! Savaşmamak için anlaştılarABD ve Rusya'nın karşılıklı sıcak savaş sinyalleri vererek dünyaya ayağa kaldırdığı bu günlerde, geçtiğimiz Şubat ayında Washington'da gerçekleşen gizli toplantının detayları ortaya çıktı.
Aklı sıra ortalığı karıştıracaktı! Sinsi oyun bozulduAklı sıra ortalığı karıştıracaktı! Sinsi oyun bozulduSomali, ülkedeki yıkıcı silahlı grupları finanse eden BAE ile güvenlik ilişkisini keserek 2014’te imzaladığı askeri eğitim anlaşmasını iptal etti.
Esed hazırlıklara başladı! Jetler ve askeri konvoylar...Esed hazırlıklara başladı! Jetler ve askeri konvoylar...İngiliz ve Amerikan gazeteleri, Şam rejiminin ABD'nin vurmayacağını düşündüğü Rus üslerine jetleri ve helikopteri konuşlandırdığını yazdı.
ABD dergisi yazdı! Darbeyi Türkiye önlediABD dergisi yazdı! Darbeyi Türkiye önlediKatar’da Körfez krizinin başladığı ilk gün olan 5 Haziran’da Emir Şeyh Temim’in sarayında yaşanan sıcak saatlerde Türkiye’nin kritik bir rol üstlenerek darbeye engel olduğu, The New Yorker dergisinde bir makaleye konu oldu.
İsrail halkı kendi jetlerinden korkup kaçtıİsrail halkı kendi jetlerinden korkup kaçtıSuriye'deki gerginlik Rusya, ABD ve İngiltere'yi savaşa hazırlarken, korkusunu İsrail halkı yaşadı. İsrail jetlerinin eğitim uçuşundan korkan İsrailliler, acil durum hatlarını kilitledi.
  • 'Yasağı' deldi, İsrail'i çıldırttı13 Nisan 2018 Cuma 07:40
  • Rusya ve ABD arasında dikkat çeken görüntü! Savaş çıktı çıkacak denirken..13 Nisan 2018 Cuma 07:20
  • İsrail'den İran'a: Esed'i ortadan kaldırırız13 Nisan 2018 Cuma 07:10
  • ABD Senatosu'nda Pompeo'yu 'Erdoğan'la terlettiler13 Nisan 2018 Cuma 00:07
  • İranlı yetkili: İsrail'i yok edebiliriz!13 Nisan 2018 Cuma 00:02
  • İngiltere'den beklenen Suriye kararı geldi!13 Nisan 2018 Cuma 00:00
  • Rusya, BMGK'yı Suriye için toplantıya çağırdı12 Nisan 2018 Perşembe 23:59
  • Suudi Arabistan'a balistik füzeli saldırısı12 Nisan 2018 Perşembe 23:37
  • ABD: Kan örneklerinden klor ve sarin çıktı12 Nisan 2018 Perşembe 23:36
  • "ABD Askeri operasyondan kaçınmalı"12 Nisan 2018 Perşembe 22:04
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri