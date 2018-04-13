13 Nisan 2018 Cuma28 Recep 1439
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İsrail'den Rusya'ya savaş tehdidi!

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İsrail'den Rusya'ya savaş tehdidi!
İsrail'in istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanlarından Efraim Halevy, İsrail ile Rusya arasında askeri çatışma olasılığının arttığını söyledi.
İsrail'den Rusya'ya savaş tehdidi! İsrail'den Rusya'ya savaş tehdidi! İsrail'den Rusya'ya savaş tehdidi!

İsrail'in Kanal 10 televizyonuna konuşan Halevy, İsrail ile Rusya arasında son dönemde yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"RUSYA İLE SAVAŞ DURUMUNA GELEBİLİRİZ"

Rusya ile savaş ihtimalinin arttığını belirten Halevy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu savaş ülkemizin kuzeyinde (Suriye'de) konuşlanan ve varlığını pekiştiren büyük bir ülkeyle olacak. Bu ülke kuzey sınırında belirleyici bir taraf. Rusya ile savaş durumuna gelebiliriz. İsrail güçleri Rusya güçleriyle karşı karşıya gelebilir ve savaş çıkabilir. Bu süper güçle savaşmadan baş etmenin yolunu bulmalıyız ancak savaş çıkması durumunda da bundan galip ayrılmalıyız."

TEHDİT ETTİ

Halevy, Rusya'nın İsrail'e neden boyun eğdirmek istediğine ilişkin bir soru üzerine, "Rusya, çok uzun süre kalmak için Suriye'ye girdi. Askeri üslerini ve gücünü onlarca yıl devam edecek şekilde inşa etti. Zannediyorum ki bölgedeki önde gelen stratejik ortağı İran'ın yenilmesini istemeyecektir ve bu onun yararına da olmaz." ifadelerini kullandı.

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