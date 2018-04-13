13 Nisan 2018 Cuma28 Recep 1439
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Gizli toplantı duyulunca iş açığa çıktı! Savaşmamak için anlaştılar

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ABD ve Rusya'nın karşılıklı sıcak savaş sinyalleri vererek dünyaya ayağa kaldırdığı bu günlerde, geçtiğimiz Şubat ayında Washington'da gerçekleşen gizli toplantının detayları ortaya çıktı.
Gizli toplantı duyulunca iş açığa çıktı! Savaşmamak için anlaştılar
Gizli toplantı duyulunca iş açığa çıktı! Savaşmamak için anlaştılar Gizli toplantı duyulunca iş açığa çıktı! Savaşmamak için anlaştılar Gizli toplantı duyulunca iş açığa çıktı! Savaşmamak için anlaştılar

 CIA Direktörü Mike Pompeo gizlice ayarladığı toplantıya ABD ve Rus casusları katıldı ve anlaşmanın temelini attılar.

Duma'daki kimyasal saldırı sonrası Suriye'de ABD ve Rusya arasında savaş çanları çalarken Şubat ayında gizlice gerçekleştirilen toplantılarda iki ülke 'savaşmama' kararı aldığı ortaya çıktı.

POMPEO'DAN GİZLİ OPERASYON

Dışişleri bakanlığı için senatodan onay bekleyen CIADirektörü Mike Pompeo çok gizli bir operasyona imza atarak Amerika’ya girme yasakları bulunan Rusya’nın en önemli 3 istihbarat örgütünün yöneticisini Washington’a getirtti.

SAATLER SÜREN TOPLANTI

Onlarla CIA’nın Langley’de bulunan merkezinde uzun saatler süren toplantılar yapıldı. Aslında bu operasyon ve toplantılar halktan gizli tutulacaktı, ama senatoda Demokrat Partili Chuck Schumer olayı duyup sorunca işi açığa çıkarmak zorunda kaldılar.

Gelenler KGB’nin devamı oarak bilinen SVR’nin yöneticisi Sergey Narişkin, Rusya’nın iç istihbaratından sorumlu FSB’nin başı Aleksander Bartnikov ve Rusya’nın askeri istihbaratından sorumlu yetkiliydi. 

TEMELİ O TOPLANTIDA ATTILAR

Bu konu o dönemde nedense hiçbir medyada haber olmadı. Casuslar âleminin insanlarını yakından tanıyan kaynaklar, o günlerde  CIA’daki toplantı konusunun Suriye ve Ortadoğu olduğunu, özellikle Suriye’de iki ülkenin tehlikelere açık biçimde karşı karşıya kalmadan siyasi bir çözüme nasıl ulaşabileceğinin temelinin atıldığını söylediler.

GEORGETOWN BULUŞMASI

Habertürk'ten Serdar Turgut'un köşesinden aktardığı bilgilere göre; Merkez medyada haber olarak yer almayan bir başka gelişme de bundan 10 gün kadar sonra oldu. Rusya’nın tüm Ortadoğu politikasını oluşturan ve Vladimir Putin’in çok güvendiği isim olan Vitaly Naumkin, Washington’a geldi. Amaç Rusya’nın Suriye politikasını ve Amerika’yla nasıl işbirliği içinde çalışılabileceğini anlatmaktı.

CASUS ZİRVESİ RAPORU TRUMP'A İLETİLDİ

Washington’un tüm dış politika ve ulusal güvenlik elitleri, Georgetown Üniversitesi’nin School of Foreign Service’teki yemekli konferansında buluşup Naumkin’i dinlediler. Dinleyenler arasında bulunan yönetimden isimler, anlatılanları bundan 10 gün önce gerçekleşmiş olan casus zirvesiyle de harmanlayıp rapor halinde Donald Trump’a ilettiler.

PUTİN VE TRUMP 45 DAKİKA GÖRÜŞTÜ

Bu raporu alan Başkan Trump, öğleye doğru Pompeo’yu da dinledikten sonra, yanına o zamanki ulusal güvenlik danışmanı Herbert Raymond McMaster’i de alarak Putin’le telefonda 45 dakika kadar konuştu.

Dolayısıyla tüm bu gelişmeler ışığında, sahada beklenmeyen bazı kazaların olmaması durumunda bugün Suriye’de iki ülkenin bir sıcak savaşta karşı karşıya gelmeleri mümkün görünmüyor.

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