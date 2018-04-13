13 Nisan 2018 Cuma28 Recep 1439
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O gelin hakkında karar verildi! Kocası hapisteyken kayınpederi odasına girdi ve...

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Beykoz'da eşi cezaevindeyken, kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla kayınpederini öldüren Esma Yeşilbaş’ın yargılandığı davada mahkeme, sanığın eyleminin meşru müdafaa kapsamında kaldığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.
O gelin hakkında karar verildi! Kocası hapisteyken kayınpederi odasına girdi ve...
O gelin hakkında karar verildi! Kocası hapisteyken kayınpederi odasına girdi ve... O gelin hakkında karar verildi! Kocası hapisteyken kayınpederi odasına girdi ve... O gelin hakkında karar verildi! Kocası hapisteyken kayınpederi odasına girdi ve...

Karara muhalefet şerhi koyan kadın üye hâkim, sanığın cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Beykoz'da kendisini taciz ettiği gerekçesiyle kayınpederi Ahmet Yeşilbaş'ı silahla vurarak öldüren ve ilk celsede tahliye olan Esma Yeşilbaş'ın haksız tahrik altında "kasten öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

 Anadolu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Esma Yeşilbaş ile avukatı katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Esma Yeşilbaş’ın “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya ilişkin söz alan sanık avukatı Aydın Mollaoğlu, sanığın kayınpederinin cinsel tacizine maruz kaldığını kaydederek, “Huzurda genç bir anne var. 9 aylık bebeğiyle kayınpederinin evinde yaşamak zorunda kalan, ekonomik özgürlüğü olmayan bir anne. Maktulün tacizin ötesinde tecavüz eylemleri süreklilik arz etti. Müvekkilim 9 aylık çocuğu varken yine böyle iğrenç bir olaya maruz kaldı” dedi.

“Mağdur tarafı temsil eden herhangi bir kimsenin şu an burada olmaması savunmamızın haklılığını ortaya koymaktadır” diyen avukat, “Eltisi müvekkilin başından geçenlere benzer hadiseler anlattı. Müvekkilin sosyo-kültürel durumunu suistimal ederek yapacağı eylemleri ifşa etmeyeceğini düşünerek yaptı, müvekkilin ırzına yöneldi. Beraatını istiyorum” ifadelerini kullandı.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Üye hâkimin, ‘Eşine söylemekten seni alıkoyan neydi?’ sorusu üzerine sanık Yeşilbaş, “Bebeğimin boğazına defalarca bıçak dayadı. Kayınpederim, yaptığı eylemler sonrası çocuğuma zarar vereceğini söyleyerek kimseye söylememem konusunda beni tehdit ederdi. Bu nedenle eşime ve aileme söylemedim. Çok korkuyordum. Eşime söylemiş olsaydım, kendisi öldürürdü” dedi.

Davayı kararı bağlayan mahkeme, meşru savunma koşullarına göre olayda maktulün sanığın ırzına yönelik cinsel saldırıların ve tehditlerin sürekli, somut, haksız olduğunu, sanığın ahlaki değerlerinin ve ailevi yükümlülüklerinin baskısı altında çaresiz olduğunu ve başkaca hukuka uygun hiçbir savunma imkânı olmadığını kaydetti.

Mahkeme, dava konusu olayda maktulün sanığa yönelik her üç saldırısının da süreklilik arz ettiği ve tekrarı yönünde de mani bir sebep olmadığını, bu kabulün hakkaniyet ve nisfete (adalet ve hak duygusu) uygun olduğunu ve sanığın eyleminin meşru müdafaa kapsamında kaldığını gerekçe göstererek, oyçokluğu ile beraatına karar verdi.

Üye hâkim Zeynep Hatun Sarıçam, karara muhalefet şerhi koydu. Üye hâkim Sarıçam, muhalefet şerhinde saldırı ve savunmanın eşzamanlı olmadığını belirterek, sanığın saldırı sonrasında kolluk kuvvetlerine giderek şikâyetçi olabileceğini kaydetti. Öte yandan şerhte, sanığın eylemi ağır haksız tahrik altında işlediği ve bu kapsamda cezalandırılması gerektiği belirtildi.

 Duruşma sonrasında açıklama yapan Esma Yeşilbaş'ın Avukatı Aydın Mollaoğlu, hak ve adalet için bu kararın böyle olması gerektiğini belirterek, "Bir kayınpederin gelinine karşı birden çok kez böyle davranışlarda bulunması bizim örf, âdet ve kültürümüzle çok çelişen bir şey. Çok vahim şeyler yaşamış aslında. Ahlak, erdem, güzel değerlere bizim sahip çıkmamız lazım. Burada da mahkeme bunlara sahip çıktı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Beykoz'da 6 Şubat 2017 tarihinde Esma Yeşilbaş (35), kendisini taciz ettiği iddiasıyla kayınpederi Ahmet Yeşilbaş'ı(69) silahla vurarak öldürmüştü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Esma Yeşilbaş’ın “haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

 

 

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