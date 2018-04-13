Zaharova: Bir telefonla Suriye gerginliği biter

Perşembe günü Amerikan Sky News kanalına konuşan Zaharova, Moskova ve Washington’ın Suriye'deki gerilimi tırmandırıp iki ülkenin karşı karşıya gelmesinden kaçınması gerektiğini vurguladı.

SURİYE GERGİNLİĞİ BİR TELEFONLA ÇÖZÜLÜR

Amerika öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'de operasyon gerçekleştirmesi durumunda muhtemel "kıyamet senaryoları" hakkındaki soruya Zaharova, "Böyle bir felaketi önlemek için bütün araçlara sahibiz." cevabını verdi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, "2018'de yaşıyoruz ve Twitter da dahil olmak üzere her türlü iletişim imkanımız var ve bu gibi tüm soruları çözebiliriz. Bunun iletişim ile çözülmesi gereken bir durum olduğunu düşünüyorum, güç kullanarak değil." ifadelerini kullandı.

IRAKLILAR HALA AMERİKA'YA "TEŞEKKÜR" EDİYORDUR!

Zaharova, ABD'nin daha önceki askeri operasyonlarının uzun vadeli olumsuz sonucundan bahsetti. ABD Başkanı Trump'ın "Hani Amerika'ya teşekkür?" ifadesi üstünden şu yorumu yaptı: "Sanırım Iraklılar ülkelerine ve geleceklerine yaptıkları için Amerika'ya hala teşekkür ediyordur, bu yüzden Suriye'nin daha iyi bir geleceği olmasını umuyoruz."