Savaş çanları çalıyor! İşte ABD’nin vurmaya hazırlandığı hedefler

ABD Başkanı Trump’ın dün Ulusal Güvenlik Konseyi’ni toplamasının ardından CNBC kanalına isim vermeden konuşan bir kaynak, “Nihai bir karar alınmadığını, fakat ABD’nin Suriye’de sekiz muhtemel hedefe saldırı gerçekleştirmeyi değerlendirdiğini” söyledi.

CNBC’deki habere göre adının verilmemesi koşuluyla konuşan kaynak bu hedeflerin arasında iki Suriye hava üssü, bir araştırma merkezi olduğunu ileri sürdü.

CİDDİ ANLAMDA MÜHİMMAT VE SİLAH

Habere göre kaynak aynı zamanda Suriye ordusunun Rusya’nın kontrolündeki hava sahasına, ABD’nin bu noktalara saldırı yapmayacağı umuduyla ciddi anlamda mühimmat ve silah konumlandırdığını söyledi.

SAVAŞ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Suriye’de ABD, Fransa ve İngiltere’nin ortak bir saldırıya geçeceği yönünde işaretler dün devam etti. Önceki gün Twitter’dan Rusya’ya ‘füzelerimiz geliyor’ diye sert bir mesaj gönderen daha sonra ise sözlerini yumuşatan ABD Başkanı Donald Trump, dün önce kafa karıştıran bir tweet daha attı. Trump, tweet’inde, “Suriye’ye saldırının ne zaman olacağını hiç söylemedim.