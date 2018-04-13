13 Nisan 2018 Cuma28 Recep 1439
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İşte öldüren tecavüz yalanı için istenen ceza

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Adana'da kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdüğü genci babasına öldürttüğü suçlamasıyla tutuklanan genç kızın 4 yıl hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
İşte öldüren tecavüz yalanı için istenen ceza
İşte öldüren tecavüz yalanı için istenen ceza İşte öldüren tecavüz yalanı için istenen ceza İşte öldüren tecavüz yalanı için istenen ceza

Merkez Yüreğir ilçesinde, hamile kaldığı uzaktan akrabasının ismini vermeyerek, sosyal medyada tanıştığı 16 yaşındaki Muhammed Reşit Yıldırım'ın kendisine tecavüz ettiğini öne süren ve babasının genci öldürmesine neden olan F.B. (15) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, koruma altında bulunduğu Hatay Çocuk Destek Merkezi'nde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan F.B. ile ilgili hazırladığı iddianamede, zanlıya "iftira" suçundan 4 yıl hapis cezası verilmesini istedi.

İddianamede, F.B'nin, 8 Ağustos 2017'de annesiyle muayeneye gittiği tıp merkezinde 7 haftalık hamile olduğunu öğrendiği, yaşının küçük olması nedeniyle doktorlarca durumun polise bildirildiği belirtildi. Genç kızın polise verdiği ifadesinde sosyal medyadan tanıştığı Muhammed Reşit Yıldırım'dan hamile kaldığını iddia ettiği, şikayet üzerine şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı, Yıldırım'ın F.B'nin babası tarafından öldürülmesi üzerine olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğinin anımsatıldığı iddianamede, baba E.B'nin 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi. İddianamede, genç kızın savunmasından şu ifadelere yer verildi: 

'ZARAR VERMESİNDEN KORKTUĞUM İÇİN...'

"Muhammed ile ayrıldıktan sonra uzaktan akrabam M.Ç. ile tanıştım, sevgili olduk. 2017 yılı yaz aylarında M.Ç. ile Çatalan Köprüsü civarında arabada ilişkiye girdik. Daha sonra 7 haftalık hamile olduğumu öğrendim. Babamın, M.Ç'ye zarar vermesinden korktuğum için Muhammed'in ismini verdim." 

İddianamenin değerlendirme bölümünde de F.B'nin M.Ç. ile ilişkisinden hamile kalmasına rağmen polise, olayla hiçbir ilgisi olmayan Yıldırım'ın ismini vermesine değinilerek, "Bunun üzerine Muhammed Reşit Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldığı, bu soruşturma hakkında Yıldırım'ın öldürülmesi üzerine takipsizlik kararı verildiği, bu şekilde F.B'nin olayla hiçbir ilgisi olmayan Yıldırım hakkında soruşturma başlatılmasına neden olarak üzerine atılı iftira suçunu işlediği kanaatine varılmıştır." ifadesi kullanıldı. 

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde 14 Ağustos 2017'de silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Muhammed Reşit Yıldırım'ın iş yerinin önündeki hafif ticari araçta tabancayla vurulduğunu belirlemişti. İş arkadaşlarınca aynı araçla hastaneye kaldırılan Yıldırım kurtarılamamıştı. Cinayetzanlısı olarak tutuklanan E.B, kızı F.B'nin maktulün tecavüzü sonucu hamile kaldığını öne sürmüştü. Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Kriminal Polis Laboratuvarındaki testler sonucu mahkemeye gönderilen DNA raporunda, sanığın kızı F.B'nin taşıdığı cenin ve maktulden alınan doku örnekleri arasında uyum bulunmadığı kaydedilmişti. Baba E.B'ye Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "cinayetten" suçundan 23 yıl, "ruhsatsız tabanca bulundurmak" suçundan da 2 yıl olmak üzere 25 yıl hapis cezası verilmişti.
 

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