13 Nisan 2018 Cuma28 Recep 1439
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Her şeyi itiraf etti! Yaverleri o seçti

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FETÖ soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan İ.T, örgütün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski başçavuş Zekeriya Kuzu'nun bazı generallerin yaverlerinin atamasında aktif rol oynadığını anlattı.
Her şeyi itiraf etti! Yaverleri o seçti
Her şeyi itiraf etti! Yaverleri o seçti Her şeyi itiraf etti! Yaverleri o seçti Her şeyi itiraf etti! Yaverleri o seçti

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan İ.T, örgütün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski başçavuş Zekeriya Kuzu'nun bazı generallerin yaverlerinin atamasında aktif rol oynadığını anlattı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan İ.T, örgütün kripto subaylarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

İtirafçı İ.T'nin verdiği ifadeler doğrultusunda bugün İzmir merkezli 24 ilde gerçekleştirilen operasyonda halen görevde olan, aralarında üst düzey subayların bulunduğu 53 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı, bunlardan 34'ü gözaltına alındı. Daha önce haklarında herhangi bir adli işlem yapılmayan ve "kripto" olarak adlandırılan FETÖ mensuplarını teşhis eden itirafçı, örgütün TSK'deki yapılanmasını da deşifre etti.

İtirafçı İ.T, ifadesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ile 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli oranlarda hapis cezalarının yanı sıra "nitelikli yağma"dan 54 yıl hapis cezasına çarptırılan eski başçavuş Zekeriya Kuzu'nun örgütteki faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

YAVERLERİ MENFEZ PAŞASI SEÇİYORMUŞ

"Paşa" lakaplı eski başçavuş Kuzu'nun Hava Kuvvetleri Komutanlığının İzmir yapılanmasında etkin rol oynadığını anlatan İ.T, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında hava astsubayı M.U'nun FETÖ üyesi olduğunu iddia ederek, bu kişinin Kuzu tarafından dönemin Hava Eğitim Komutanı'nın yaveri seçilerek bu göreve getirildiğini belirtti.

Eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kubilay Selçuk'un yaverinin de Kuzu tarafından seçildiğini söyleyen İ.T, Çiğli'de hava astsubayı O.B'nin, (şüpheli) M.U'nun ev arkadaşı olduğunu ifade etti. O.B'nin örgüt üyesi olduğunu ileri süren İ.T, "Bu şahıs da Zekeriya Kuzu tarafından Kubilay Selçuk'un yanına yaver olarak yerleştirilmiştir." dedi.

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