13 Nisan 2018 Cuma28 Recep 1439
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Bursa'da neler oluyor? Minareye çıkıp vatandaşlara ateş açtı

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Bursa'da bir kişi, pompalı tüfekle caminin minaresine çıktı. Vatandaşlara doğru ateş açan ve minareden cesedinin çıkacağını iddia eden şahıs 4 saatlik ikna çabasının ardından aşağıya indirildi.
Bursa'da neler oluyor? Minareye çıkıp vatandaşlara ateş açtı
Bursa'da neler oluyor? Minareye çıkıp vatandaşlara ateş açtı Bursa'da neler oluyor? Minareye çıkıp vatandaşlara ateş açtı Bursa'da neler oluyor? Minareye çıkıp vatandaşlara ateş açtı

Olay, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi Küba Cami'nde meydana geldi. Borcu yüzünden tutuklama kararı olduğunu ve cezaevine girmek istemediğini öne süren Murat Tahsin K., pompalı tüfekle caminin minaresine çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri çevrede geriş güvenlik önlemleri aldı. Kendisini minareden kimsenin indiremeyeceğini ifade eden Murat Tahsin K., "Çocuklarımın annesi yok, yakında babaları da olmayacak. Buradan benim cesedim çıkacak" diye bağırmaya başladı.

Komşuları şahsın ruh sağlığının yerinde olmadığını iddia ederken, minarede eylemini sürdüren Murat Tahsin K. bir kez tüfekle vatandaşlara doğru ateş açtı. Minaredeki eylemci olay yerine özel harekat polisinin gelmesini istedi.

Olay yerine sevk edilen Polis Özel Harekat ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra müzakereci polis, minareye çıkan şahısla konuşmaya başladı. 4 saatin sonunda ikna müzakereci polis tarafından ikna edilen şahıs önce bir sepetle  fişek ve eşyaları indirdi daha sonra pompalı tüfekle beraber minareden aşağı indi. Olay yerinde hazır bekleyen ambulansa alınan şahıs polis eşliğinde Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.

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