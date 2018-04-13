13 Nisan 2018 Cuma28 Recep 1439
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Kafalar iyice karıştı! Almanya'dan bir Suriye açıklaması daha

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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Almanya'nın müttefik ülkelerle Suriye'de meydana geldiği iddia edilen kimyasal saldırının sonuçları olması gerektiği konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.
Kafalar iyice karıştı! Almanya'dan bir Suriye açıklaması daha
Kafalar iyice karıştı! Almanya'dan bir Suriye açıklaması daha Kafalar iyice karıştı! Almanya'dan bir Suriye açıklaması daha Kafalar iyice karıştı! Almanya'dan bir Suriye açıklaması daha

Almanya Dışişleri Sözcüsü Martin Schaefer, müttefik ülkelerle Suriye'deki kimyasal saldırının sonuçları olması gerektiği konusunda anlaştıklarını söyledi.

RUSYA'YA POLİTİK BASKI

Suriye'yi gündemine alan bir diğer Alman yetkili ise Almanya Hükümet Sözcüsü idi. Sözcü, Almanya'nın Rusya üzerindeki politik baskıyı sürdürebilmek için yapabileceği her şeyi yapacağını söyledi.

MERKEL: HAREKATA KATILMAYACAĞIZ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, olası bir Suriye harekatına katılmayacaklarını açıkladı. Merkel, "Hiçbir hava saldırısına katılmayacağız” demişti.

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