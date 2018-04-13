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Rusya'dan ABD'ye uyarı: En küçük yanlış...
Rusya'dan ABD'ye uyarı: En küçük yanlış...
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DÜNYA
13.04.2018 13:23
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Suriye'de Libya tarzı bir maceraya girilmemeli, en ufak bir yanlış yeni göç dalgalarına sebep olabilir" dedi.
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