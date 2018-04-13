Katliam talimatı: Video çekmeden öldürün!

Yaptığı insanlık dışı açıklamalarla büyük tepki çeken İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsrail askerlerine “Sevinç göstermeden ve video çekmeden Filistinlileri öldürün” talimatını verdi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, dün Gazze sınırında askerlerine yaptığı kışkırtıcı açıklamada, “Sevinç göstermeden ve video çekmeden Filistinlileri öldürün” dedi.

SİVİLLERE ATEŞ EMRİ

İsrailli gazeteci Gideon Levy ise Liberman’ın açıklamalarına karşılık, "Liberman, askerlerine masum sivillere ateş etmesini emrediyor. Savunma bakanı her askere, her ölü için onur madalyası veriyor” ifadelerini kulandı.

Öte yandan, İsrailli iki askerin Filistinli silahsız bir genci hedef alıp ateş açtıkları videoların sosyal medya ortamlarında yayınlanmasının ardından, İsrailli Knesset üyesi Ahmed et-Tiybi yaptığı açıklamada, “Bu işgalin gerçek yüzünü temsil ediyor. Lieberman ve askerleri faşistler ve suçlular" şeklinde konuştu.