13 Nisan 2018 Cuma28 Recep 1439
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İsrailli eski keskin nişancılardan itiraf!

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İsrail ordusunda keskin nişancı olarak görev yapmış bir grup eski asker, Gazze’de Filistinli göstericilere gerçek mühimmat ile ateş emri verilmesinden utanç duyduklarını bildirdi.
İsrailli eski keskin nişancılardan itiraf!
İsrailli eski keskin nişancılardan itiraf! İsrailli eski keskin nişancılardan itiraf! İsrailli eski keskin nişancılardan itiraf!

İsrailli eski keskin nişancılar Gil Fermon, Amit Goldberg, Nadav Weiman, Avner Gvaryahu ve Ron Zaidel, İngiliz The Guardian gazetesinde Gazze’deki olaylara ilişkin ortak mektup yayımladı.

“Biz, keskin nişancı timlerinde görev almış bir grup eski muharip asker, Gazze Şeridi’nde yakın zamanda yaşanan olaylarla ilgili üzüntümüzü ifade etmek istiyoruz.” ifadesiyle başlayan mektupta, şunlar kaydedildi:

“Silahsız göstericilere gerçek mühimmat ile ateş izni veren askeri emirleri duydukça, utanç ve üzüntü ile doluyoruz. Ahlak yargısından yoksun emirlerden utanıyoruz. Kendi deneyimimizden pek iyi bildiğimiz üzere, tüfeklerinin dürbününden tanık oldukları sahneleri daima içlerinde taşıyacak genç askerler için ise üzülüyoruz.”

Kimseye tehdit teşkil etmeyen silahsız göstericileri öldürmeye yönelik ateş açmaları için keskin nişancılara emir verildiğine işaret edilen mektupta, “Bu, milyonlarca Filistinli üzerindeki askeri yönetimin ve işgalin olduğu kadar, ülkemizin duygusuz liderlerinin ve ahlaki yoldan çıkmışlığının da ürünüdür.” değerlendirmesine yer verildi.

“Gazze’de masum insanlara zarar vermek, işgal rejiminin devamı için gerekli. Bunun devam etmesine izin vermemeliyiz.” denilen mektupta, sorunun tek çözümünün de Filistin halkı üzerindeki askeri kontrolün sona erdirilmesi olacağına işaret edildi.

33 FİLİSTİNLİ ŞEHİT EDİLDİ

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

Gösterilerde 33 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edilirken, 3 binden fazla Filistinli de yaralandı.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

TOPRAK GÜNÜ NEDİR?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor. 

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