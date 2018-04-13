Putin'le görüşen Macron'dan geri adım!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya lideri Putin'le telefonda görüştü.

Daha önce ABD ile birlikte Suriye'yi vurmaya hazır olduklarını belirten Macron, bu defa Suriye'de barış için Rusya ile diyaloğun yoğunlaşması konusundaki arzusunu dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

TELEFONDA PUTİN'LE GÖRÜŞTÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DERİN KAYGI DUYDU

Suriye'deki durumun kötüleşmesinden derin bir kaygı duyduğunu belirten Macron, Suriye'ye barış getirmek için Rusya ile diyalog istediklerini belirtti.

MACRON: ABD İLE BİRLİKTE VURMAYA HAZIRIZ

Geçtiğimiz günlerde Hindistan'da basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Suriye'de sivillere karşı kimyasal silah kullanıldığına dair kesin kanıt sunulduğu taktirde ülkesinin belli bölgelere saldırı düzenleyeceğini açıklamıştı.