13 Nisan 2018 Cuma28 Recep 1439
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İsrail askeri yine katliam yaptı!

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Gazze'nin İsrail sınırında 5 noktada protesto gösterileri yapmak için toplanan Filistinlilere İsrail askeri ateş açtı. Gerçek mermilerle açılan ateşle 113 kişi yaralandı.
İsrail askeri yine katliam yaptı!
İsrail askeri yine katliam yaptı! İsrail askeri yine katliam yaptı! İsrail askeri yine katliam yaptı!

Üçüncü haftasına giren Büyük Dönüş protestoları dahilinde bugün Filisitin'in çeşitli bölgelerinden Gazze'nin 5 ayrı noktasında toplanan Filistinliler, İsrail ordusunun saldırısıyla karşı karşıya kaldı. gerçek mermi ile açılan ateş sonucu 113 gösterici yaralandı.

GAZETECİLER KASTEN HEDEF ALINIYOR

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Han Yunus sınırındaki eylemleri takip eden Filistinli foto muhabiri Muhammed el-Heccar'ı yaraladı.

Heccar'ın ayağından ve omuzundan yaralandığı ifade edildi. 

KIZILAY ÇADIRINI HEDEF ALDILAR

İsrail güçlerinin ayrıca Gazze'de “Büyük Dönüş Yürüyüşü”nün yapıldığı bölgede bulunan bir tıbbi malzeme çadırına göz yaşartıcı gaz atması sonucu 10 Kızılay görevlisinin yaralandığı ifade edildi. 

BAYRAK CUMASI

Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde 3. haftaya girildi. Gösterilerin 3. cuması Bayrak günü ilan edildi. Filistinliler Bayrak Günü'nde İsrail Bayraklarını yakıp Filistin bayrakları dalgalandırıyor.

BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamındaabluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. 

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail keskin nişancılarının ateş açması sonucu 33 Filistinli şehit oldu, birçoğu gerçek mermiyle vurulan 3 binden fazla Filistinli yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

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