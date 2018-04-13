28 Şubat davasında karar: 21 müebbet, 68 beraat

28 Şubat darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada mahkemeheyeti, yaklaşık 5 yıl süren davanın sonunda kararını açıklandı.
Duruşmaya ara verilmeden önce salonda bulunan dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir'in kararın okunması sırasında salonda olmadığı görüldü.
21 SANIĞA MÜEBBET
28 Şubat darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada mahkeme heyeti, yaklaşık 5 yıl süren davanın sonunda kararını açıkladı. Emekli komutanlar Çevik Bir, İsmail Hakkı Karadayı, Fevzi Türkeri, Çetin Doğan, İlhan Kılıç ile Eski YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz'ün aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, indirime giderek cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.
68 SANIĞA BERAAT
28 Şubat darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada mahkeme heyeti, yaklaşık 5 yıl süren davanın sonunda kararını açıkladı. Mahkeme, 68 sanık hakkında beraat kararı verildi.