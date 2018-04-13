13 Nisan 2018 Cuma28 Recep 1439
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28 Şubat davasında karar: 21 müebbet, 68 beraat

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28 Şubat davasında karar: 21 müebbet, 68 beraat
28 Şubat darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada mahkeme heyeti, kararını açıkladı. 68 sanık hakkında beraat kararı verildi. 21 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.
28 Şubat davasında karar: 21 müebbet, 68 beraat 28 Şubat davasında karar: 21 müebbet, 68 beraat 28 Şubat davasında karar: 21 müebbet, 68 beraat

28 Şubat darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada mahkemeheyeti, yaklaşık 5 yıl süren davanın sonunda kararını açıklandı.

Duruşmaya ara verilmeden önce salonda bulunan dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir'in kararın okunması sırasında salonda olmadığı görüldü.

21 SANIĞA MÜEBBET

28 Şubat darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada mahkeme heyeti, yaklaşık 5 yıl süren davanın sonunda kararını açıkladı. Emekli komutanlar Çevik Bir, İsmail Hakkı Karadayı, Fevzi Türkeri, Çetin Doğan, İlhan Kılıç ile Eski YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz'ün aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, indirime giderek cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.

68 SANIĞA BERAAT

28 Şubat darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada mahkeme heyeti, yaklaşık 5 yıl süren davanın sonunda kararını açıkladı. Mahkeme, 68 sanık hakkında beraat kararı verildi.

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