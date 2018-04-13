Antalya'da korkutan deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 20.14'te merkez üssü Akseki olan 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının yerin 12,82 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 20.14'te merkez üssü Akseki olan 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının yerin 12,82 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.