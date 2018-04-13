Kartal Manisa'da zirveye uçtu!

Akhisar Stadyumu'nda oynanan ve Hüseyin Göçek'in düdük çaldığı maçta Beşiktaş'ın gollerini 3 ve 47. dakikalarda Ryan Babel, 20. dakikada Alvaro Negredo kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 59'a çıkardı ve maç fazlasıyla 59 puanlı Başakşehir'in gol averajıyla üzerine çıkarak liderlik koltuğuna oturdu. (Başakşehir ikili averajda Beşiktaş'ın önünde ancak ikili averaj sezon sonunda devreye giriyor) Akhisarspor ise 34 puanda kaldı.
Beşiktaş, gelecek hafta taraftarı önünde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Teleset Mobilya Akhisarspor ise gelecek hafta Göztepe'yi sahasında ağırlayacak.