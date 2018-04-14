ABD Dışişleri: İngiltere'nin bu işte parmağı yok!

Sözcü Nauert, Rusya'nın, Duma'daki saldırının arkasında İngiltere'nin olduğu yönündeki iddiasını değerlendirdi.

"SORUMLU REJİMDİR! RUSYA HİKAYELERİ DEĞİŞTİRİYOR"

''Suriye rejimi sorumludur. Bu konuda hepimiz aynı fikirdeyiz. Rusya bilgi toplayıp bunları değiştiriyor." diyen Nauert, Rusya'nın "hikayeleri değiştirdiğini" söyledi.

"RUSYA HEP YAPTIĞI ŞEYİ YİNE YAPTI"

Heather Nauert, "Rusya bunu daha önce farklı konularda da yaptı. Rusya hikayeleri değiştirir ve bunu tekrar yaptı.'' dedi.

"İNGİLTERE'NİN SALDIRIYLA BİR İLGİSİ YOK"

"İngiltere'nin bu saldırıyla bir alakası yoktu." ifadesini kullanan Nauert, "Suriye Hükümeti bu saldırıyı gerçekleştirdi." diye konuştu.

"ELİMİZDE DELİL VAR"

Sözcü Nauert, "Elinizde delil var mı?" şeklindeki soruya ise "Evet" yanıtını verdi.