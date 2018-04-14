14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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ABD'li sözcüden 'Murteca' sorusuna kaçamak cevap

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistinli gazeteci Yasir Murteca'nın şehit edilmesi nedeniyle İsrail'i kınamaktan kaçındı.
ABD'li sözcüden 'Murteca' sorusuna kaçamak cevap
ABD'li sözcüden 'Murteca' sorusuna kaçamak cevap ABD'li sözcüden 'Murteca' sorusuna kaçamak cevap ABD'li sözcüden 'Murteca' sorusuna kaçamak cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında, daha önce birçok ülkede basın özgürlüğü konusunda değerlendirmeler yaptığı halde, gazeteci Murteca'nın İsrail askerleri tarafından şehit edilmesine ilişkin net bir açıklama yapmak istemedi.

Nauert'e, basın özgürlüğü ve gazeteciler konusunda Türkiye'ye yönelik kınamaları hatırlatılarak, "Müttefikiniz (İsrail) dostunuz her ne gerekçeyle olursa olsun görev halindeki bir gazeteciyi öldürdü. ABD'nin bu konusudaki pozisyonu nedir?" şeklinde bir soru yöneltildi.

NAUERT İSRAİL'İ KINAMAKTAN KAÇINDI

Sözcü Nauert, 30 yaşındaki Murteca'nın İsrailli keskin nişancılar tarafından şehit edilmesine ilişkin İsrail hükümetini kınamaktan kaçındı ve "Bu konu hakkında bilgileri topluyoruz. Bu çok ciddi bir durum. Bir gelişme olduğunda bildireceğiz. Bu konuya daha sonra tekrar geleceğim."demekle yetindi.

6 Nisan Cuma günü Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle yaralanan Filistinli gazeteci Murteca, birkaç saat sonra yaşamını yitirmişti.

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