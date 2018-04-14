İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in Askeri Haberler Servisi Editörü Hossein Dalirian, şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ülke yetkililerinin, Rus bombardıman uçaklarının İran hava sahasını ve yakıt ikmali için Hemedan eyaletinde bulunan NOJEH hava üssünü kullanmasını kabul ettiklerini" bildirdi.
14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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İran, hava sahası ve üssünü Rusya'ya açtı
İran'ın Rus bombardıman uçaklarının İran hava sahasını ve yakıt ikmali için Hemedan eyaletinde bulunan NOJEH hava üssünü kullanmasına izin verdiği belirtildi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in Askeri Haberler Servisi Editörü Hossein Dalirian, şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ülke yetkililerinin, Rus bombardıman uçaklarının İran hava sahasını ve yakıt ikmali için Hemedan eyaletinde bulunan NOJEH hava üssünü kullanmasını kabul ettiklerini" bildirdi.
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