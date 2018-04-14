14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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Fransa ve İngiltere'den ilk açıklama :Asla izin vermeyiz

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye saldırı emri verdiğini açıklamasından kısa süre sonra müttefikleri İngiltere ve Fransa’dan da açıklama geldi.
Fransa ve İngiltere'den ilk açıklama :Asla izin vermeyiz
Fransa ve İngiltere'den ilk açıklama :Asla izin vermeyiz Fransa ve İngiltere'den ilk açıklama :Asla izin vermeyiz Fransa ve İngiltere'den ilk açıklama :Asla izin vermeyiz

 

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye saldırı emri verdiğini açıklamasından kısa süre sonra müttefikleri İngiltere ve Fransa’dan da açıklama geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, "Suriye'ye karşı güç kullanmaktan başka alternatif yok" dedi.

May, kimyasal saldırı gerçeğinin kimseyi şaşırtmaması gerektiğini söyleyerek, “Suriye rejimi kendi halkına karşı geçmişte de en acımasız ve korkunç şekilde kimyasal silah kullandı” dedi.

“Amerikalı ve Fransız müttefiklerimizle birlikte hareket ediyoruz” diyen İngiltere Başbakanı,bu silahların kullanılmasını engelleyen uluslararası normların bozulmasına izin veremeyeceklerini kaydetti.

May, “Bu operasyon, iç savaşa müdahale değildir. Rejim değişikliği ile ilgili değildir” diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, "Suriye'de kimyasal silah kullanımının normalleşmesine müsamaha edemeyiz" diye konuştu.

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