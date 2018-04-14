Rusya'dan çok sert tepki: Karşılıksız kamayacak

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Duma'daki kimyasal saldırı sonrası Suriye'ye yönelik başlatığı operasyona Rusya'dan ilk tepki üst üste açıklamalarla geldi. Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antanov yaptığı açıklamada, 'Suriye'ye saldırı sonuçsuz kalmayacak' dedi.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antanov yaptığı yazılı açıklamada, bu gece yapılan hava operasyonunu kast ederek 'Bu tür eylemler sonuçsuz kalmayacak' dedi.



Antanov'un açıklamasında şu satırlar yer aldı: "En büyük endişelerimiz gerçeğe döndü. Uyarılarımız dikkate alınmadı.Önceden tasarlanmış bir senaryo sahnelendi. Bir kez daha tehdit edildik. Bu eylemlerin karşılıksız kalmayacağını söylemiştik.Rusya devlet başkanının küçük düşürülmesi kabul edilemez."



'SALDIRGANLIK EYLEMİ'

Öte yandan Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi başkanı Aleksandr Şerin de, "ABD Suriye'ye yönelik saldırılar düzenleyerek tüm uluslararası kuralları ihlal ediyor ve Rusya bunu saldırganlık eylemi olarak görmektedir" açıklamasında bulundu.

Şerin, "ABD Başkanı Trump sadece dünya çapındaki bir suçlu değil, ikinci bir Adolf Hitler'dir. Bu, ikinci Belgrad'dır. Bu bir dönüm noktasıdır, egemen bir devlete karşı savaş ilanıdır" dedi.