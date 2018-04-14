14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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Türkiye'den operasyonla ile ilgili ilk açıklama

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Türkiye'den operasyonla ile ilgili ilk açıklama
ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik operasyonu ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Açıklamada "Operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.
Türkiye'den operasyonla ile ilgili ilk açıklama Türkiye'den operasyonla ile ilgili ilk açıklama Türkiye'den operasyonla ile ilgili ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılandığını açıkladı.  

  Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

 "Türkiye, 7 Nisan günü Duma’da çok sayıda sivilin ölmesine yol açan kimyasal silah saldırısına mukabil ABD, İngiltere ve Fransa'nın bu sabaha karşı Suriye rejimine karşı düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir. Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz.

SURİYE SAVAŞ SUÇU İŞLEMİŞTİR

 Kimyasal silahlar dahil kitle imha silahlarıyla ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alan saldırılar insanlığa karşı suç teşkil etmektedir. Yedi yılı aşkın süredir gerek konvansiyonel, gerek kimyasal silahlarla kendi halkına zulmeden Suriye rejiminin insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları alanındaki sicili sabittir. Uluslararası toplumun vicdanında bu konuda şüphe yoktur.

BU YAPILANLARIN CEZASIZ KALMAMASI LAZIM

Türkiye, bu tür suçların cezasız kalmamasının ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesinin benzer hadiselerin tekrarının önlenmesi açısından kritik önemi haiz olduğuna inanmaktadır.

Bu tecrübe ışığında, başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere tüm uluslararası toplumun kimyasal silah kullanımının cezasız bırakılmamasını sağlayacak ortak adımlar üzerinde uzlaşmaya varması elzemdir."

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