14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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Esed yanlıları sokaklarda kutlama yapıyor! Saldırı sonrası ortaya çıkan gerçek

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Esed yanlıları sokaklarda kutlama yapıyor! Saldırı sonrası ortaya çıkan gerçek
Amerika, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik düzenlediği saldırının ayrıntıları gün ağarınca ortaya çıktı. Saldırıdan önce Suriye ve Rusya'nın hava üslerini boşalttığı açıklandı.
Esed yanlıları sokaklarda kutlama yapıyor! Saldırı sonrası ortaya çıkan gerçek Esed yanlıları sokaklarda kutlama yapıyor! Saldırı sonrası ortaya çıkan gerçek Esed yanlıları sokaklarda kutlama yapıyor! Saldırı sonrası ortaya çıkan gerçek

Suriye'de Esad rejiminin kimyasal silah kullandığının ortaya çıkmasından sonra bölgedeki gerginlik iyice yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tweet'leriyle başlayan savaş söylemleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarıyla gerginliği iyice yükseltti.

Karşılıklı açıklamalar; Amerika, Fransa ve İngiltere'nin ortak harekatıyla son buldu.

3 ülke, Suriye'deki bazı hedeflere ortak operasyon düzenlendi.

BU NASIL HAREKAT

Operasyon akıllarda bazı soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.

BOŞ ÜSLER VURULDU

Akdeniz'den Suriye'ye atılan füzeler, boşaltılan askeri üsleri hedef aldı.

ÖLÜ VE YARALI YOK

Füze saldırıları sonucunda sadece maddi hasar oluştu. Ölen ya da yaralanan olmadı.

HAVADA İMHA

Suriye devlet televizyonu, Akdeniz'den atılan 30 füzenin 10'unun hava savunma sistemiyle imha edildiğini duyurdu.

MİNİ BİR ŞOV

3 ülkenin düzenlediği harekatın "şov" olarak kalmasından sonra Suriye sokaklarında kutlamalar başladı.

KUTLAMALAR BAŞLADI

Suriye, İran ve Rusya bayraklarıyla sokaklara inen vatandaşlar, Amerika aleyhinde sloganlar attı.

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