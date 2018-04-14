14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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Suriye’de neler oluyor? Harekatı kapsayan noktalar

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ABD, İngiltere ve Fransa Esad'ın kimyasal tesisleri vurdu. İşte harekatı kapsayan noktalar.
Suriye’de neler oluyor? Harekatı kapsayan noktalar
Suriye’de neler oluyor? Harekatı kapsayan noktalar Suriye’de neler oluyor? Harekatı kapsayan noktalar Suriye’de neler oluyor? Harekatı kapsayan noktalar

ABD, İngiltere ve Fransa koalisyonu, Suriye'deki kimyasal hedeflere yönelik küçük denilebilecek bir harekat gerçekleştirdi.

Harekat sırasında vurulan tesisler boştu. Esad bu yüzden zaiyat vermedi.

ABD ve Fransa, Akdeniz'de konuşlu savaş gemilerinden saldırıyı gerçekleştirirken, İngiltere Kıbrıs Rum kesimindeki hava üssünden 4 bombardıman uçağıyla katıldı.

Bu haritada Suriye'deki olası hedefler bulunuyor. Fakat 3'lü koalisyon bunların tamamını vurmadı. 

Bu haritada ise harekatta vurulan en büyük hedefleri görüyorsunuz.

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