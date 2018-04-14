Trump'a özenen Kammenos'a sert tepki

Türkiye’ye yönelik kışkırtıcı ve hakaret içeren açıklamaları ile Türk-Yunan ilişkilerindeki gerginliğin sık sık tırmanmasına neden olan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, dün Ege'de düşen Yunan jetin pilotu yüzbaşı Yorgo Baltadoros’un ölümünü Twitt

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, dün Ege'de düşen Yunan jetin pilotu yüzbaşı Yorgo Baltadoros’un ölümünü duyurduğu tweetine yapılan yorumlarda şu ifadeler dikkat çekti:

* Trajik bir olay ne zamandan beri Twitter’den duyuruluyor? Resmi açıklama yapılması gerekirdi. Trajik bir olaydan yararlanmaktan utanmıyor musun? Hiç değilse ölen pilotun ailesine haber verdiniz mi? Yoksa onlar da sosyal medyadan mı öğrendi?”

* Pilotun ailesine saygın yok mu?

* Derhal istifa et. Sadece milliyetçi söylemde bulunmayı biliyorsun.

'DIŞ POLİTİKA KABADAYILIK KALDIRMAZ'

Bu arada, Ta Nea gazetesinin yazarı Yorgo Papahristu, Savunma Bakanı Kammenos ile ilgili olarak köşesinde şunları yazdı: “Bu adam Türk-Yunan ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde, maaselef Yunan Savunma Bakanıdır. Bir askerin ölümünü, aptalca bir milliyetçi söylemle Twitter hesabından duyurdu. Trump’a özendi. Bence büyük aptallık yaptı. Ülkenin dış politikası, dayılıklar, kabadayılıklar kaldırmaz”.

BÜYÜK İHTİMALLE HİS VE GÖZ YANILMASI

Bu arada havacılık uzmanlarına göre, Yunan savaş uçağının denize düşmesinin nedenleri ile ilgili senaryolar şunlar:

* Pilotaj hata. Pilot Baltadoros göz ve his yanılmasına bağlı olarak denizi ve gökyüzünü birbirine karıştırıp denize çarpmış olabilir. Göz ve his yanılmasında, denizin maviliği ile göğün maviliği birbirine karışabiliyor. Pilot, denizin üzerinde terste uçtuğu hissine kapılıyor. Uçağı düzeltmek istiyor. Uçağı terse çeviriyor ve denize çarpıyor.

* Bölgede etkili olan ve Kuzey Afrika’dan gelen toz oluşumu nedeniyle pilotun görüş mesafesinin çok sınırlı olması.

* Pilotun ani bir rahatsızlık nedeniyle uçağın kontrolünü kaybetmesi. .

* Ani bir teknik arızanın, pilotun üssü ile haberleşmesine vakit bırakmadan uçağın düşmesine yol açması. Ancak, uzmanlar 2007 yılında Yunan Hava Kuvvetleri gücüne dahil edilen ve sadece 820 saat uçuş süresi bulunan söz konusu Mirage 2000 uçağın teknik bir arızadan düşmesini neredeyse imkansız sayıyorlar.