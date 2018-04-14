Corbyn'den May'e sert Suriye çıkışı

İngiltere Başbakanı Theresa May’in kabinesinden olası bir saldırıya onay alması sonrasında, muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’den sert bir çıkış geldi. Corbyn, hükümeti ABD’den talimat beklemekle suçladı.

Suriye’ye yönelik olası askeri müdahale, İngiliz siyasetinin ana gündem maddesi olmayı sürdürüyor. İngiltere Başbakanı Theresa May’in kabinesinden olası bir saldırıya onay alması sonrasında, muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’den sert bir çıkış geldi. Corbyn, hükümeti ABD’den talimat beklemekle suçladı; kimyasal silah iddiaları konusunda BM soruşturması için çağrı yaptı.

“Hükümet nasıl ilerleneceği konusunda ABD Başkanı Donald Trump’tan talimat bekliyor gibi görünüyor. İngiltere, geçen haftaki korkunç kimyasal saldırısının sorumlularından hesap sorulabilmesi için bağımsız bir BM soruşturması için baskı yapmalı” dedi.

Corbyn, herhangi bir askeri müdahaleden önce parlamentoya danışılması için de çağrı yaptı.

NE OLMUŞTU?

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD ile Fransa’nın gündemde tuttuğu olası saldırıya katılma niyetini gizlemeyerek dün kabinesini acilen toplamıştı. May’in parlamentoya danışmaması tepki çekerken, Muhafazakâr Partili bakanlar ‘Suriye’de kimyasal silahların kullanımının engellenmesi için ABD ile Fransa ile harekete geçilmesine’ destek vermiş; yapılan açıklamada nasıl bir adım atılacağının ayrıntısı verilmemişti.