14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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Trump, May ile Suriye'yi görüşü

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Trump, May ile Suriye'yi görüşü
ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye'de kimyasal silah kullanımına karşı verilecek ortak yanıtın ele alındığı bildirildi.
Trump, May ile Suriye'yi görüşü Trump, May ile Suriye'yi görüşü Trump, May ile Suriye'yi görüşü

 

Beyaz Saray'dan, Trump-May görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İki lider, Suriye'nin kimyasal silah kullanımına karşı ortak yanıt verilmesi ihtiyacına ilişkin müzakerelerini sürdürdüler." ifadesine yer verildi. 
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders dün ABD Başkanı Trump başkanlığında Suriye gündemiyle gerçekleştirilen Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantısında "nihai bir kararın alınmadığını" açıklamıştı.

Sanders, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada ise Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda ayrı ayrı görüşeceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump, Suriye'de Beşar Esad rejiminin kimyasal silah kullanımına ne şekilde cevap verecekleriyle ilgili son açıklamasında, "Bugün Suriye üzerine bazı toplantılarımız olacak. Neler olacağını göreceğiz. Durumu çok yakından izliyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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