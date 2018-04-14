Doğu Guta katliamına "zafer" dedi!

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad İran Devlet Başkanı Hameney’in danışmanı Ali Ekber Velayeti ile yaptığı görüşmede Doğu Guta’da binlerce sivilin öldürülmesini ve kimyasal silah kullanmasını büyük zafer olarak niteledi.

Esad her zaferin ardından batı ülkelerinin seslerini yükselttiğini ve durumu geri çevirmek için faaliyetlerin artırdıklarını belirtti.

Esad batılı ülkelerinin seslerini yükseltmeleri ve yapılabilecekleri müdahelelerin bölgeyi istikrarsızlaştıracağını ve uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturacağını vurguladı.

Velayeti ise Esad yaptığı görüşmede Suriye rejiminin yıkıcı teröre karşı mücadelesinin Suriye halkının, bütün dış desteklere rağmen teröre karşı kararlığını gösterdiğini söyledi. Velayeti, Suriye'nin savaşının bu tür durumlarla karşı karşıya kalan ülkelere örnek olacağını belirterek, İran’ın hep Suriye’nin tarafında olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı.