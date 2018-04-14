Aziz Yıldırım'a 'Sen Fenerbahçe başkanı değilsin müteahhitler odası başkanısın. Sen arsa al futbolcu alma' şeklinde isyan eden taraftar, Aykut Kocaman'a ise; 'Hocam Konya2nın sana ihtiyacı var. Konya'ya git Konya'ya. Bize hücum oynat artık biz defans oynamak istiyoruz. Josef-Topal görmek istemiyoruz' dedi.
14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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Havalimanında Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım'a şok tepki
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