14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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Havalimanında Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım'a şok tepki

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Havalimanında Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım'a şok tepki
Demir Grup Sivasspor maçı için Sivas'a giden Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman'a havalimanında bir taraftardan ilginç tepkiler geldi.
Havalimanında Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım'a şok tepki Havalimanında Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım'a şok tepki Havalimanında Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım'a şok tepki

Aziz Yıldırım'a 'Sen Fenerbahçe başkanı değilsin müteahhitler odası başkanısın. Sen arsa al futbolcu alma' şeklinde isyan eden taraftar, Aykut Kocaman'a ise; 'Hocam Konya2nın sana ihtiyacı var. Konya'ya git Konya'ya. Bize hücum oynat artık biz defans oynamak istiyoruz. Josef-Topal görmek istemiyoruz' dedi.

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