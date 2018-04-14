F.Bahçe zorlu deplasmanda! Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 10 puan topladı ve kalesinde gol görmedi. Fenerbahçe, bu süreçte deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0, Kayserispor'u da 5-0 mağlup ederken, sahasında Osmanlıspor'u 2-0 ile geçti. Fenerbahçe tek puan kaybını ise sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı derbi maçında yaşadı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki 54 puanlı sarı-lacivertliler, haftaya lider Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde 4. sırada girdi.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 4-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe uzun bir aradan sonra tam kadro

Sarı-lacivertliler, ligde uzun bir aradan sonra Demir Grup Sivasspor maçına tam kadro çıkmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de geçen hafta cezalı olan Aatif Chahechouhe'nin cezası sona ererken takımda sakat oyuncu bulunmuyor.

Uzun süreli sakatlığı sona eren Vincent Janssen hafta içinde takımla çalışmalara katıldı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın, Hollandalı futbolcuyu maç eksiği sebebiyle Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının kadrosuna alması ise beklenmiyor.

Sarı-lacivertli ekipte, Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Nabil Dirar sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin 30. haftasında Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sivasspor evinde şampiyonluk adaylarına geçit vermedi

Demir Grup Sivasspor, bu sezon özellikle iç sahadaki zorlu maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekti.

Kırmızı-beyazlılar, konuk ettiği şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'a puan vermedi.

Ligin 15. haftasında sahasında lider Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, ilk yarının son haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı ve 20. haftada konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Demir Grup Sivasspor'da kaleci Tolgahan Acar, kırmızı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Kırmızı-beyazlılarda bu karşılaşma öncesinde Arouna Kone, Robinho, Hakan Arslan, Carl Medjani, Delvin Ndinga, Paul Papp, Hakan Bilgiç, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos ve Thievy Bifouma, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sakatlıkları bulunan defans oyuncusu Ziya Erdal ve orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, sağlık ekibinin vereceği rapor doğrultusunda kadroda yer alabilecek.

DEMİR GRUP SİVASSPOR - FENERBAHÇE

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Rochet, Ziya, Auremir, Boye, Byarsmyr, N’Dinga, H.Arslan, Bifouma, Robinho, Emre, Kone

TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Josef, M.Topal, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado.

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman