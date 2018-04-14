14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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Okan Buruk'a göre farklı yenilginin nedeni

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Okan Buruk'a göre farklı yenilginin nedeni
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Okan Buruk'a göre farklı yenilginin nedeni Okan Buruk'a göre farklı yenilginin nedeni Okan Buruk'a göre farklı yenilginin nedeni

 

Okan Buruk karşılaşma sonrası maçın ilk dakikalarında yedikleri golün kendileri adına çok üyük sıkıntı yarattığını dile getirdi.

Genç teknik adam karşılaşmayı değerlendirirken, ''Böyle maçlara hafta içi hazırlanıyorsunuz. Bu maçları öncelikle 0-0 götürmek, gol yememek çok önemli. Ama biz daha 2. dakikada golü yedik ve bu maçın genelinde bize çok pahalıya patladı. Ondan sonra bu maçı Beşiktaş gibi bir takıma karşı çevirmek zor oluyor. İlk yarının sonunda girdiğimiz pozisyonlar vardı. Belki 2-1'e getirsek maçı çevirme şansımız olurdu. İkinci yarının başında da golü yedik'' dedi.

Kolay goller yediklerini söyleyen Okan Buruk, ''Çok basit goller yedik. Bu seviyede bu golleri yemememiz gerekiyor. Biz çok fazla pozisyona girmişiz ama bir o kadar daha, belki daha fazla Beşiktaş'a da pozisyon verdik. Bu maçta sıkıntımız erken golü yemek ve çok pozisyon vermekti. Maça gol yiyerek başlamak bizim gibi takımlar için zor oluyor. Daha sonra hamlelerde yaptık ama olmadı'' ifadelerini kullandı.

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