Merkel'den ilk açıklama!

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Suriye'de başlatılan operasyonla ilgili bir açıklama yaptı. ABD'nin öncülüğündeki operasyonu destekleyen Merkel, "Kimyasal silahlarlarla ilgili uluslararası düzenlemelerin etkisini korumak ve Suriye rejimini başka ihlallere karşı uyarmak amacıyla yapılan askeri operasyon başarılı ve orantılıydı" ifadelerini kullandı. Hava saldırıları ile "rejimin kimyasal saldırı yeteneğini kesmeyi ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin tekrar ihlal edilmesini engellemeyi" amaçladığına dikkat çeken Merkel, "Amerikalı, İngiliz ve Fransız müttefiklerimizin BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak bu sorumluluğu üstlenmesini destekliyoruz" şeklinde konuştu.

