Hamaney ateş püskürdü

İran, Suriye'ye düzenlenen hava harekatına ilişkin açıklama yaptı. İran, "Saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin "saldırı emri" verdiğini söyleyerek, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu. Saldırıda başkent Şam'daki askeri noktalar hedef alındı.

İRAN'DAN SALDIRI SONRASI İLK AÇIKLAMA

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in Askeri Haberler Servisi Editörü Hossein Dalirian, şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ülke yetkililerinin, Rus bombardıman uçaklarının İran hava sahasını ve yakıt ikmali için Hemedan eyaletinde bulunan NOJEH hava üssünü kullanmasını kabul ettiklerini" bildirdi.

İran, Suriye'ye düzenlenen hava harekatına ilişkin açıklama yaptı. İran, "Saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz" dedi

HAMANEY: KARŞILIKSIZ KALMAZ

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Batılı ülkelerin Suriye'ye karşı düzenlediği saldırının 'hiçbir kazancı olmayan bir suç' olduğunu söyledi.

Hamaney "ABD ve müttefikleri Suriye'deki suçlardan hiçbir kazanç elde edemeyecek. Suriye'ye saldırmak bir suçtur. Amerikan Başkanı, İngiltere Başbakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı birer hayduttur" dedi.