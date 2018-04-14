ABD saldırısında İncirlik Üssü de kullanıldı mı?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) güçlerinin gece saatlerinde Suriye’yi vurmasının ardından gözler Adana’daki İncirlik Hava Üssü’ne çevrildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla, saldırıya desteğini ilan ederek, "memnuniyetle karşıladıklarını" duyurmuştu.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Suriye ilgili açıklamasında bulundu ve operasyonda İncirlik Üssü'nün kullanılmadığını açıkladı.

CNN, "İNCİRLİK KULLANILDI" DEDİ

ABD’li CNN International kanalının haberine göre ise ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye yönelik saldırısında Türkiye'deki İncirlik Üssü de kullanıldığı iddia edildi. Canlı yayında aktarılan operasyon bilgilerine dair harita üzerinde İncirlik Üssü’nün de operasyona dahil olduğu bildirildi.

İNCİRLİK ÜSSÜ KULLANILMADI

ABD, İngiltere ve Fransa gece saatlerinde Suriye’ye operasyon düzenledi. Operasyonun ardından gözler Suriye ve Irak'taki DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon güçleri ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar'ın uçakları ile Türk Hava Kuvvetlerinin İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığının konuşlu olduğu İncirlik hava üssüne çevrildi.

Üstte ise herhangi bir hareketlilik gözlenmedi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü İncirlik Hava Üssü'ne 1 helikopter inerken, 1 SİHA kalkış yaptı. Ayrıca üste kargo ve tanker uçaklarının hazır beklediği görüldü.