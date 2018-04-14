May açıkladı: Yeni operasyon yapılacak mı?

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD'nin Suriye'yi vurmasıyla ilgili konuştu. May, Suriye'nin kimyasal silah kullandığından dolayı saldırıdan başka alternatiflerinin kalmadığını açıkladı.

Theresa May ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye düzenlediği askeri harekatla ilgili açıklama yaptı. Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığını ifade eden May, 'İlk kez böyle bir karar vermek zorunda kaldım. Rejimin yanında yer alan ülkelerin de bunu dikkate alması gerekmektedir. Kimyasal silah kullanımına karşı küresel normların güçlendirilmesi gerekiyordu' dedi.



Theresa May'in açıklamasının tamamı şöyle:



KİMYASAL SİLAH VARİL BOMBASIYLA KULLANILDI

Geçen hafta Duma'da yüzlerce kişi hayatını kaybetti, bütün belirtiler kimyasala silah saldırısı olduğunu gördük. Kadın, erkek, çocuk korkunç ölümlerini, korunmak için evlerinin bodrumuna saklanan insanları gördük. Klor gibi bir kokuyla insanların ciğerlerinin yandığını gördük. Semptomların toksik kimyasal olduğuna dair raporlar ulaştı. Kimyasal silah varil bombasıyla kullanıldı.



OPERASYON İYİ BİR MESAJ OLDU



Suriye'de kullanılan nükleer saldırıları gördük. Klor gazı kullanıldını anladığımız Duma'da bu saldırıyı düzenlememiz gerekiyordu. Suriye rejiminin korkunç bir geçmişi olduğunu biliyoruz. Suriye rejimi kimyasal silah kullanmaya devam edecek. Buna artık bir dur demek gerekiyor. Suriye rejimi kimyasal silahların kullanılmayacağına dair bir söz verdi ancak bu sözler yerine getirilmedi. Suriye rejiminin açıklamadığı kimyasal silahları var. Böyle bir adımı atmamız gerekiyordu. Operasyon rejime iyi bir mesaj oldu.



CİDDİ ZARAR VERDİK



Sayın Trump ve Macron'la da konuştuk sınırların kapsamı belli, sivil kayıplardan kaçınıldı saldırının amacı belli. Harekatta kimyasal silahların üretildiği merkezler vuruldu. Suriye rejiminin kimyasal silah kullanma ve üretilme yerlerine ciddi zarar verdik. Uluslararası toplum kimyasal silahların kullanılmasına izin vermeyecektir. Çözüm için çaba sarfetmek zorundayız. Bunun için bütün ülkelere ihtiyacımız var. Rejimin yanında yer alan ülkelerin de bunu dikkate alması gerekmektedir.



BAŞKA ALTERNATİFİMİZ YOKTU



Kimyasal silah kullanımına karşı küresel normların güçlendirilmesi gerekiyor. İngiltere sınırları içinde de sinir gazı kullanıldığını biliyoruz. İlk kez böyle bir karar vermek zorunda kaldım. Güçlerimiz büyük bir profesyonellik örneği gösterdi. Başka bir alternatifimiz yoktu. Bu kararın doğru bir karar olduğunu düşündüm. Bu konunun net şekilde ortaya koyulması gerekiyordu. Bu nedenle doğru bir harekattı. Kimyasal silahların kullanımı kabul edilemez.



YENİ OPERASYON YAPILACAK MI?



Bu operasyon, Suriye'nin kimyasal silah kapasitesinin ortadan kaldırmak için düzenlendi. Yeni bir operasyon olması durumunda, parlamentoya gideceğiz, ama bu tek seferlik bir operasyondu.