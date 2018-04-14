14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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Bursa'da hastane yangını

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Bursa'da hastane yangını
Bursa'daki Yüksek İhtisas EA Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin yemekhane bölümünde yangın çıktı.
Bursa'da hastane yangını Bursa'da hastane yangını Bursa'da hastane yangını

 

Bursa'da, Dörtçelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastalar ise ek binaya nakledildi.

Merkez Nilüfer ilçesinde bulunan 179 yatak kapasiteli Dörtçelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bugün saat 11.15 sıralarında yangın çıktı. Yemekhanenin çatı katında başlayan yangınla birlikte hastaneye yoğun duman doldu. Hastalar ek binaya nakledildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis de çevrede önlem aldı. Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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