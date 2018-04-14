ABD saldırısında İncirlik Üssü de kullanıldı mı?
NATO, olağanüstü toplanıyor
F.Bahçe'de beklenmedik kadro dışı kararı!
TSK'dan son dakika açıklaması
TUSAŞ mühendis ordusu kuruyor
Bursa'da hastane yangını
Hamaney ateş püskürdü
Emekliye Nisan ayı zammı!
60 bin işçi alınacak
Organik yumurta sahtekarlığı son buluyor!
14 Nisan 2018 Cumartesi
29 Recep 1439
Bir Ayet
Bir Hadis
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
“İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.”
(Âl-i İmran / 104)
“Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder”
(Buhari, Müslim, Tirmizi)
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
İçel
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kmaraş
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Şırnak
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
için namaz vakitleri
İmsak
04:49
Güneş
06:20
Öğle
13:11
İkindi
16:51
Akşam
19:49
Yatsı
21:14
21°C
Adana
21°C
Adıyaman
17°C
Afyon
13°C
Ağrı
17°C
Amasya
21°C
Ankara
23°C
Antalya
18°C
Artvin
21°C
Aydın
17°C
Balıkesir
BIST
: 109.604 -0.57
Altın
: 177,334 0.54
Dolar
: 4,0940 -0.02
Euro
: 5,0536 0.04
GÜNCEL
SİYASET
DÜNYA
EKONOMİ
KÜLTÜR SANAT
YAŞAM
EMLAK
SPOR
OTOMOBİL
DİĞER »
EĞİTİM
REKLAM
MEDYA
KÜNYE
TEKNOLOJİ
SAĞLIK
KARİKATÜR
ÇİZGİLERLE YORUM
TARİHTE YARIN
YURT HABER
BİYOGRAFİ
SONDAKİKA
ÖSYM
SBS
KPSS
AÖF
NATO, olağanüstü toplanıyor
Ana Sayfa
»
GÜNCEL
14.04.2018 12:27
NATO, Brüksel'deki karargahta öğleden sonra Suriye'yi görüşmek için olağanüstü toplanacak.
Ayrıntılar Geliyor...
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TÜMÜ
Diğer Haberler
ABD saldırısında İncirlik Üssü de kullanıldı mı?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) güçlerinin gece saatlerinde Suriye’yi vurmasının ardından gözler Adana’daki İncirlik Hava Üssü’ne çevrildi.
NATO, olağanüstü toplanıyor
NATO, Brüksel'deki karargahta öğleden sonra Suriye'yi görüşmek için olağanüstü toplanacak.
TSK'dan son dakika açıklaması
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 4157 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
TUSAŞ mühendis ordusu kuruyor
Türkiye’yi yeni nesil savaş uçağını kendi olanaklarıyla üreten 5 ülkeden biri yapma hedefiyle yola çıkan TUSAŞ, aldığı 5 milyarlık teşvikle mühendis ordusu kuruyor.
Bursa'da hastane yangını
Bursa'daki Yüksek İhtisas EA Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin yemekhane bölümünde yangın çıktı.
Hamaney ateş püskürdü
İran, Suriye'ye düzenlenen hava harekatına ilişkin açıklama yaptı. İran, "Saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.
Dev projede sona doğru
14 Nisan 2018 Cumartesi 12:05
Suriye'ye saldırı sonrası Putin'den ilk açıklama
14 Nisan 2018 Cumartesi 11:35
Suriye’de neler oluyor? Harekatı kapsayan noktalar
14 Nisan 2018 Cumartesi 10:40
İbrahim Kalın'dan Suriye açıklaması!
14 Nisan 2018 Cumartesi 10:19
Türkiye'den operasyonla ile ilgili ilk açıklama
14 Nisan 2018 Cumartesi 09:17
Antalya'da korkutan deprem
13 Nisan 2018 Cuma 21:54
OHAL komisyonu, 12 bin başvuruyu karara bağladı
13 Nisan 2018 Cuma 18:21
28 Şubat davasında karar: 21 müebbet, 68 beraat
13 Nisan 2018 Cuma 18:12
Ankara'da sıcak saatler! Polis müdahale etti
13 Nisan 2018 Cuma 15:01
İşte öldüren tecavüz yalanı için istenen ceza
13 Nisan 2018 Cuma 14:40
YAŞAM
SİYASET
DÜNYA
EKONOMİ
Sadettin Köpek'e pusu kurmak için otobüs istediler
Mina Başaran ölmeseydi bugün evlenecekti
Sözde üst düzey isimler böyle paketlendi!
Karısını ve amca oğlunu öldürüp intihar etti!
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Türkiye'nin konuştuğu cinayette mütalaa açıklandı
Marmaray’daki feci olay intihar çıktı!
Osmangazi Üniversitesi'nin yeni rektörü Kemal Şenocak oldu!
1998'de öldüğünü 2002'de fark etti!
Yalıya çarpan geminin kaptanı konuştu! Gemi yan dönseydi..
Arkadaşına şaka yaptı kovuldu
Murat Başoğlu'na mahkemeden büyük şok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
HABERVAKTİM YAZARLARI
Cemal Nar
Okulları da Projeydi 2
Ahmet Doğan İlbey
Hapishane risâlesi-3
ALINTI YAZARLAR
Abdurrahman Dilipak
Darbe’ye darbe: 31 Mart’tan 28 Şubat’a!
İbrahim Karagül
Artık bu Suriye savaşı değil! ‘Kıyamet Savaşı’ hazırlığı var. Dünyanın..
İbrahim Tenekeci
İbrahim Karagül için
Ahmet Kekeç
Fehmi abinin bazı tuhaf halleri...
Haşmet Babaoğlu
Çiçek aşısı
Engin Ardıç
Gezginin züğürdü
Yıldıray Oğur
Türkiye’yi boğan o dalgaların sonu...
Abdulkadir Özkan
Liselere Geçiş Sistemi’nde değişiklik aceleye getirildi
M. Şevket Eygi
Geri zekâlılar İslam’a hizmet edemez
Zeki Ceyhan
Gör Yani?
ÜYE İŞLEMLERİ
ANA SAYFA
SON DAKİKA
GAZETELER
FAVORİLERE EKLE
FOTO VAKTİM
VİDEO VAKTİM
SOHBET VAKTİM
YAZARLAR
SİTENE EKLE
İLETİŞİM
Sitene Ekle
Reklam
Künye
Bize Yazın
RSS
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri