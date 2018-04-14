Rusya Suriye'deki bilançoyu açıkladı!

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Suriye hava savunma sistemlerinin ABD, İngiltere ve Fransa'nın saldırısı sırasında fırlatılan 103 füzenin 71'ini önlediğini belirtti.

Rudskoy, "Eldeki verilere göre saldırıda toplam 103 kruz füzesi kullanıldı. Büyük oranda Sovyet üretimi hava savunma komplekslerinden oluşan Suriye hava savunma sistemleri, hava ve deniz bazlı füzelere başarıyla karşılık verdi ve 71 kruz füzesini önledi"dedi.

FÜZELER ZAMANINDA TESPİT EDİLDİ

Rudskoy, Suriye'deki Rus üsleri Hmeymim ve Tartus'ta bulunan hava savunma sistemlerinin, Fransız uçaklarının saldırıya katıldığını tespit etmediğine dikkat çekerken, Hmeymim ve Tartus'taki sistemlerin ABD ve İngiltere'ye ait deniz ve hava unsurlarından fırlatılan füzeleriyse zamanında tespit ederek kontrol altına aldığını ifade etti.

ÜSLER ZARAR GÖRMEDİ

Rudskoy, saldırıda hedef alınan hava üslerinin zarar görmediğini söyleyerek, "Objektif kontrol verilerine göre Duvali hava üssüne 4, Dumayri hava üssüne 12, Bley hava üssüne 18, Şayrat hava üssüne 12 füze fırlatıldı. Bu füzelerin tamamı imha edildi." derken, Suriye'nin kimyasal programı kapsamında kullanıldığı öne sürülen Humus'taki tesislerin saldırı sonucunda kısmen zarar gördüğünü bildirdi.

Rus hava savunma sistemlerinin bulunduğu bölgeye hiçbir füzenin gelmediğini de kaydeden Rudskoy, bu nedenle Rus sistemlerinin devreye sokulmadığını vurguladı.

"SURİYE VE DİĞER ÜLKELERE S-300 SEVK EDEBİLİRİZ"

Diğer taraftan Rudskoy, düzenlenen bu saldırının ardından Suriye ve diğer ülkelere S-300 hava savunma sistemleri sevkiyatının yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.

Rudskoy, "Birkaç yıl önce bazı Batılı partnerlerimizin yoğun talebi üzerine Suriye'ye S-300 sistemleri sevk etmekten vazgeçtik. Ancak yaşanan bu gelişme ışığında, bu konuyu yeniden gündeme alabiliriz. S-300'leri sadece Suriye'ye değil, diğer ülkelere de sevk edebiliriz" diye konuştu.