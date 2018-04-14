Suriye'deki kimyasal silah saldırılarına karşı tam, adil ve tarafsız bir soruşturma yapılması çağrısı yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Çin'in uluslararası ilişkilerde güç kullanımına sürekli olarak karşı olduğunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarını atlayan herhangi bir askeri eylemin, uluslararası hukukun ilkelerini ve temel normlarını ihlal ettiğini söyledi.
HAREKATA DESTEĞİMİZ TAMDIR
Suudi Dışişler'nden, ABD'nin Esed rejimine karşı düzenlediği hava harekatına ilişkin yapılan açıklamada ise "Harekata desteğimiz tamdır" dnildi.
14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
- Öğretmenden öğrencisine ahlaksız teklif:Erdoğan ile May telefonda görüştü!Başbakan Yıldırım'dan dolar açıklaması'Yarı zamanlı mesai' geliyorMinik Sude'nin hayali gerçek olduTrabzonspor'a 5.5 milyon TL'lik şok!Başbakan'dan tepki: Bugüne kadar neredeydiniz!Rusya Suriye'deki bilançoyu açıkladı!Çamlıca Cami 58 gün sonra ibadete açılıyorÇin ve Suudi Arabistan'dan ilk açıklama
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 04:49 Güneş 06:20 Öğle 13:11 İkindi 16:51 Akşam 19:49 Yatsı 21:14
- 25°C Adana
- 24°C Adıyaman
- 21°C Afyon
- 14°C Ağrı
- 23°C Amasya
- 23°C Ankara
- 23°C Antalya
- 11°C Artvin
- 25°C Aydın
- 22°C Balıkesir
- BIST: 109.604 -0.57
- Altın: 177,334 0.54
- Dolar: 4,0940 -0.02
- Euro: 5,0536 0.04
Çin ve Suudi Arabistan'dan ilk açıklama
Suriye'deki kimyasal silah saldırılarına karşı tam, adil ve tarafsız bir soruşturma yapılması çağrısı yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Çin'in uluslararası ilişkilerde güç kullanımına sürekli olarak karşı olduğunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarını atlayan herhangi bir askeri eylemin, uluslararası hukukun ilkelerini ve temel normlarını ihlal ettiğini söyledi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rusya Suriye'deki bilançoyu açıkladı!Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Suriye hava savunma sistemlerinin ABD, İngiltere ve Fransa'nın saldırısı sırasında fırlatılan 103 füzenin 71'ini önlediğini belirtti.
Çin ve Suudi Arabistan'dan ilk açıklamaÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, "Çin, Suriye meselesini çözmenin tek yolunun siyasi bir çözüm olduğuna inanıyor" dedi. Suudi Dışişleri ise "Harekata desteğimiz tamdır" açıklamasında bulundu.
Ruhani'den ilk açıklama: Esed'i aradımABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye'ye düzenlenen saldırı sonrası İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Esed'i aradığını açıkladı. Esed saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Batı kontrolü kaybettiği için saldırdı" dedi.
Merkel'den ilk açıklama!Almanya Başbakanı Merkel, "Amerikalı, İngiliz ve Fransız müttefiklerimizin BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak bu sorumluluğu üstlenmesini destekliyoruz" dedi
Doğu Guta katliamına "zafer" dedi!Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad İran Devlet Başkanı Hameney’in danışmanı Ali Ekber Velayeti ile yaptığı görüşmede Doğu Guta’da binlerce sivilin öldürülmesini ve kimyasal silah kullanmasını büyük zafer olarak niteledi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Çamlıca Cami 58 gün sonra ibadete açılıyor
- Bir garip olay! Eşinin kıyafetlerini giyip...
- Sadettin Köpek'e pusu kurmak için otobüs istediler
- Mina Başaran ölmeseydi bugün evlenecekti
- Sözde üst düzey isimler böyle paketlendi!
- Karısını ve amca oğlunu öldürüp intihar etti!
- Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
- Türkiye'nin konuştuğu cinayette mütalaa açıklandı
- Marmaray’daki feci olay intihar çıktı!
- Osmangazi Üniversitesi'nin yeni rektörü Kemal Şenocak oldu!
- 1998'de öldüğünü 2002'de fark etti!
- Yalıya çarpan geminin kaptanı konuştu! Gemi yan dönseydi..
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.