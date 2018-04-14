Çin ve Suudi Arabistan'dan ilk açıklama

Suriye'deki kimyasal silah saldırılarına karşı tam, adil ve tarafsız bir soruşturma yapılması çağrısı yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Çin'in uluslararası ilişkilerde güç kullanımına sürekli olarak karşı olduğunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarını atlayan herhangi bir askeri eylemin, uluslararası hukukun ilkelerini ve temel normlarını ihlal ettiğini söyledi.



HAREKATA DESTEĞİMİZ TAMDIR



Suudi Dışişler'nden, ABD'nin Esed rejimine karşı düzenlediği hava harekatına ilişkin yapılan açıklamada ise "Harekata desteğimiz tamdır" dnildi.

