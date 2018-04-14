14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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Minik Sude'nin hayali gerçek oldu

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Minik Sude'nin hayali gerçek oldu
Hollanda'da yaşayan küçük Beşiktaş taraftarı Sude Ekinci, siyah-beyazlı futbolcular Ryan Babel ve Jeremain Lens ile buluştu.
Minik Sude'nin hayali gerçek oldu Minik Sude'nin hayali gerçek oldu Minik Sude'nin hayali gerçek oldu

 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sude'nin, hayranı olduğu Hollandalı futbolcular Babel ve Lens ile İstanbul'da bir araya geldiği bildirildi.

Ziyarette, Babel ve Lens'in Sude'ye imzalı formalarını hediye ettikleri belirtildi.

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