Minik Sude'nin hayali gerçek oldu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sude'nin, hayranı olduğu Hollandalı futbolcular Babel ve Lens ile İstanbul'da bir araya geldiği bildirildi.
Ziyarette, Babel ve Lens'in Sude'ye imzalı formalarını hediye ettikleri belirtildi.
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sude'nin, hayranı olduğu Hollandalı futbolcular Babel ve Lens ile İstanbul'da bir araya geldiği bildirildi.
Ziyarette, Babel ve Lens'in Sude'ye imzalı formalarını hediye ettikleri belirtildi.