14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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ATO'da seçim maratonu

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ATO'nun 67 meslek grubunda, 248'i komite, 181'i meclis üyesi toplam 429 asıl üye ve yedeklerinin seçimi için 140 sandıkta oy kullanılıyor.
ATO'da seçim maratonu
ATO'da seçim maratonu ATO'da seçim maratonu ATO'da seçim maratonu

 

Ankara Ticaret Odasında (ATO) seçim maratonu başlarken, 67 meslek grubunda, 248'i komite, 181'i meclis üyesi toplam 429 asıl üye ve yedeklerinin seçimi için 140 sandıkta oy kullanılıyor.

ATO Congresium'da gerçekleştirilen seçimlerde oy verme işlemi 09.00'da başladı. Ankara Valiliğince, seçimlerin güven ve huzur içinde gerçekleşmesi için salonun içinde ve dışında geniş güvenlik önlemleri alındı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, oyunu, Boya Satıcıları ve İmalatçıları Meslek Komitesi üyelerinin oy attığı 45 no'lu sandıkta kullandı. Baran, ATO'nun tarihi günlerinden birini yaşadığını ve üyelerin şeffaf bir ortamda oylarını kullandığını belirterek, "Seçimlere büyük bir ilgi var. Sağ olsun Ankaralılar gelip oyunu kullanıyor." dedi.

Uzun yıllardır boyacılık mesleğinde olduğunu anımsatan Baran, şöyle devam etti:

"ATO'da var oluş nedenim boyacıları temsil etmek. Boya Satıcıları ve İmalatçıları Meslek Komitesinden buradayım, ben de oyumu kullandım. Grubumuzdan da çıkabilirsek önümüzdeki hafta cuma günü başkanlık yarışı olacak. Bir buçuk yıllık icraatımız Ankaralıların beğenisini kazandıysa orada da yol alırız ve bundan sonra da 4 yıllık sürede tüm sektörlerin, ticaret erbabının dertlerini çözme gayreti içinde oluruz."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Sıhhi Tesisat Malzemesi Satıcıları Meslek Komitesi üyelerinin yer aldığı 15 no'lu sandıkta oyunu kullandı. Sandıkları gezen Hisarcıklıoğlu, seçimin hayırlı olmasını diledi.

Başkanlık seçimi cuma günü yapılacak

Odanın 157 bin üyesini temsil eden 67 meslek grubunda, 248'i komite, 181'i meclis üyesi toplam 429 asıl üye ve yedeklerinin seçimi için oy verme işlemi 17.00'de sona erecek. Seçim sonuçları, itiraz sürecinin ardından 18 Nisan'da kesinleşecek.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim ve Disiplin kurullarının üyeleri ile Birlik Genel Kurul delege seçimleri ise 20 Nisan'da 09.00-13.00 saatlerinde ATO Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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ATO'da seçim maratonuATO'da seçim maratonuATO'nun 67 meslek grubunda, 248'i komite, 181'i meclis üyesi toplam 429 asıl üye ve yedeklerinin seçimi için 140 sandıkta oy kullanılıyor.
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