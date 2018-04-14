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Erdoğan Macron'la görüştü
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GÜNCEL
14.04.2018 21:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasına karşılık olarak ABD, İngiltere ve Fransa tarafından düzenlenen harekat ele alındı.
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